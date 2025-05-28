Erciyes-2025 Tatbikatı başladı

Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevki ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda büyük bir özveriyle hazırlıklarını tamamlayan paraşütçü komandolar havalanan C-130 nakliye uçağından hava kılavuz harekatını gerçekleştirmek için gece atlayışı yaptı.