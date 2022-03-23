En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

Deneyi yöneten Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Wijnand Van Tilburg, “Çalışmanın sıkıcı meslek gruplarının yetkin görülmediğini göstermesi benim için ilginçti" derken, “Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm” ifadelerini kullandı.Çalışmada ayrıca, en heyecan verici beş meslek grubu da belirlendi. İşte en heyecan verici beş meslek grubu: