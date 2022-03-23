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    Çalışma HayatıEn sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var
    HaberlerÇalışma Hayatı Haberleri En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var
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    En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu! Aralarında çok tercih edilenler de var

    Dünyanın en sıkıcı ve en eğlenceli meslekleri belli oldu. İngiltere’de Essex Üniversitesi tarafından yapılan ve 500’den fazla kişinin incelendiği araştırmaya göre en sıkıcı ve heyecan verici meslekler...

    • 23 Mart 2022 - 16:36 • Son Güncelleme:
    • 23 Mart 2022 - 16:36 • Son Güncelleme:
    1En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    Essex Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları sıralanırken, araştırma Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni akademik dergisinde yayımlandı.

    2En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmaya göre en sıkıcı ve en eğlenceli meslek grupları belirlendi. İşte en sıkıcı beş meslek grubu...

    3En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    5. BANKACILIK

    4En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    4. TEMİZLİK

    5En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    3. VERGİ/SİGORTA

    6En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    2. MUHASEBE

    7En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    1. VERİ ANALİZİ

    8En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    Deneyi yöneten Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Wijnand Van Tilburg, “Çalışmanın sıkıcı meslek gruplarının yetkin görülmediğini göstermesi benim için ilginçti" derken, “Muhasebecilerin sıkıcı, ancak etkili ve vergi beyannamenizde iyi bir iş çıkaracak mükemmel kişi olarak görüleceğini düşünürdüm” ifadelerini kullandı.Çalışmada ayrıca, en heyecan verici beş meslek grubu da belirlendi. İşte en heyecan verici beş meslek grubu:

    9En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    5. EĞİTİM

    10En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    4. SAĞLIK

    11En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    3. GAZETECİLİK

    12En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    2. BİLİM

    13En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler belli oldu Aralarında çok tercih edilenler de var

    1. GÖSTERİ SANATLARI (ntv)

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