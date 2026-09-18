EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026! 18 Eylül resimli, dualı, kısa, anlamlı ve yeni Hayırlı Cumalar mesajları
Cuma mesajları 18 Eylül 2026 Cuma sabahında sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenlerin gündeminde. WhatsApp, Instagram ve SMS üzerinden paylaşılabilecek resimli cuma mesajları, kısa ve anlamlı Hayırlı Cumalar sözleri, dualı, ayetli ve hadisli seçenekler bir araya geldi. Ailenize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, yeni ve farklı cuma mesajları burada!
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18 Eylül Cuma günü geldi. Haftanın bu özel gününde sevdiklerini hatırlamak, uzaktaki dostlarının hatırını sormak ve güzel dileklerini paylaşmak isteyenler için cuma mesajları yeniden gündemde.
Kimileri tek cümlelik, kısa bir Hayırlı Cumalar mesajı göndermek istiyor. Kimileri ise dualı, ayetli veya anlamlı bir sözle ailesinin ve dostlarının cuma gününü kutlamayı tercih ediyor.
Bu hafta WhatsApp durumunda paylaşabileceğiniz, Instagram hikâyenize ekleyebileceğiniz veya doğrudan sevdiklerinize gönderebileceğiniz birbirinden farklı cuma mesajlarını derledik. İşte 18 Eylül 2026 için resimli, kısa, uzun, dualı ve anlamlı Hayırlı Cumalar mesajları...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI 2026: YENİ VE ANLAMLI HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ
Güzel bir söz bazen uzun uzun anlatamadıklarımızı tek cümlede ifade eder. Ailenize, arkadaşlarınıza ve dostlarınıza gönderebileceğiniz yeni cuma mesajlarından dilediğinizi seçebilirsiniz.
Rabbim gönlünüzden huzuru, evinizden bereketi, hayatınızdan güzel insanları eksik etmesin. Hayırlı Cumalar.
Bu cuma, beklediğiniz güzel haberlerin geldiği, sıkıntılarınızın hafiflediği ve gönlünüzün ferahladığı bir gün olsun. Cumanız mübarek olsun.
Rabbim yolunuzu hayra, kalbinizi iyiliğe, ömrünüzü güzelliklere açsın. Dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı cumalar.
Sevdikleriniz yanınızda, huzur yüreğinizde, bereket sofranızda olsun. Cumamız mübarek olsun.
Bugün edilen güzel dualar, yarınlara umut olsun. Allah hepimize sağlık, huzur ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Hayırlı Cumalar.
Gönlünüzden geçen hayırlı dileklerin gerçekleştiği, yüzünüzün gülümsemekten yorulmadığı bir cuma geçirmeniz dileğiyle.
KISA VE ÖZ CUMA MESAJLARI: WHATSAPP VE SMS İÇİN HAYIRLI CUMALAR
Bazen birkaç kelime yeter. Özellikle WhatsApp gruplarında, SMS'lerde ve sosyal medya paylaşımlarında kullanabileceğiniz kısa cuma mesajları şöyle:
Gönlünüz huzur, eviniz bereket dolsun. Hayırlı Cumalar.
Rabbim dualarınızı kabul, yolunuzu açık eylesin. Cumamız mübarek olsun.
Sağlık, huzur ve güzel haberlerle dolu bir cuma dilerim.
Kalbiniz ferah, yüzünüz güleç olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah iyiliklerle dolu nice cumalara eriştirsin.
Gününüz aydın, gönlünüz huzurlu olsun. Cumanız mübarek olsun.
Rabbim sevdiklerinizle birlikte hayırlı bir ömür nasip etsin.
Dualarınız kabul, cumamız mübarek olsun.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2026: PAYLAŞILACAK EN GÜZEL CUMANIZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ
Cuma mesajlarını görselle paylaşmak isteyenler için çiçekler, cami silüetleri, gün doğumu ve sade hat sanatı tasarımları tercih edilebilir. Özellikle telefon ekranına uygun dikey görseller, WhatsApp durumunda ve Instagram hikâyelerinde rahatlıkla paylaşılabilir.
Resimli cuma mesajlarında kullanabileceğiniz kısa ve anlamlı sözler:
“Bir duada buluşmak için yan yana olmaya gerek yok. Gönüllerimiz bir, cumamız mübarek olsun.”
“Rabbim, evimize huzur, soframıza bereket, kalbimize merhamet nasip etsin. Hayırlı Cumalar.”
“Her yeni cuma, iyiliklere açılan yeni bir kapı olsun. Dualarımız kabul olsun.”
“Gönülden gelen bir selam, içten edilen bir dua... Hayırlı Cumalar.”
“Allah, hayırlı kapılar açsın; bizi ve sevdiklerimizi iyilikle buluştursun. Cumamız mübarek olsun.”
DUALI CUMA MESAJLARI: SEVDİKLERİNİZE GÖNDEREBİLECEĞİNİZ İÇTEN DUALAR
Cuma gününü sevdikleri için dua ederek karşılamak isteyenlere özel mesajlar:
1. Allah'ım! Gönlümüzde sakladığımız hayırlı dilekleri Sen bilirsin. Bize ve sevdiklerimize sağlık, afiyet, huzur ve bereket nasip eyle. Hayırlı Cumalar.
2. Rabbim! Zor durumda olanlara kolaylık, hastalara şifa, dertlilere ferahlık, ihtiyaç sahiplerine hayırlı kapılar nasip etsin. Cumamız mübarek olsun.
3. Allah'ım! Bizi iyilikten ayırma, kalbimizi merhametten uzaklaştırma. Sevdiklerimizle birlikte huzurlu bir ömür geçirmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar.
4. Rabbim! Evlerimize huzur, işlerimize bereket, gönüllerimize sabır ve şükür nasip etsin. Bugünümüz ve yarınlarımız hayırlı olsun.
5. Allah'ım! Bilerek veya bilmeyerek yaptığımız hataları bağışla. Bizi doğru yoldan, güzel ahlaktan ve iyilikten ayırma. Cumamız mübarek olsun.
6. Rabbim! Birbirimize karşı sevgimizi, anlayışımızı ve merhametimizi artır. Kırgınlıklarımızı gider, gönüllerimizi hayırda buluştur. Hayırlı Cumalar.
AYETLİ CUMA MESAJLARI VE CUMA GÜNÜNE ÖZEL ANLAMLI SÖZLER
Cuma mesajlarını ayetlerle paylaşmak isteyenler için Kur'an-ı Kerim'de cuma gününe ilişkin ifadeler de bulunuyor.
Cuma suresinin 9. ayetinde cuma namazı için yapılan çağrıya kulak verilmesi ve ibadete yönelinmesi emrediliyor.
Bu ayetten hareketle paylaşabileceğiniz mesaj:
“Cuma gününü ibadetle, iyilikle ve güzel dualarla değerlendirebilmek dileğiyle. Rabbim bizleri hayırlarda buluştursun. Cumamız mübarek olsun.”
Cuma suresinin 10. ayetinde ise namazın ardından Allah'ın lütfundan nasip aranması ve O'nun çokça anılması öğütleniyor.
Ayetin mesajını yansıtan bir başka cuma tebriği:
“Rabbim, ibadetlerimizi kabul eylesin; çalışmalarımızı hayırlı, kazancımızı bereketli kılsın. Hayırlı Cumalar.”
HADİSLİ CUMA MESAJLARI: PEYGAMBER EFENDİMİZİN CUMA GÜNÜYLE İLGİLİ SÖZLERİ
Peygamber Efendimizin cuma gününün önemini anlatan hadisleri de cuma tebriklerinde sıkça paylaşılıyor.
Hz. Muhammed'in cuma günüyle ilgili bir hadisinde, “Güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür...” buyurduğu aktarılıyor. (Müslim, Cum'a, 18)
Bu hadisi bir cuma mesajıyla birlikte şöyle paylaşabilirsiniz:
“Güneşin doğduğu en hayırlı gün olan cumamız mübarek olsun. Rabbim bu güzel günü hepimiz için hayırlara vesile kılsın.”
Bir başka mesaj:
“Peygamber Efendimizin önemini hatırlattığı cuma gününde kalplerimiz iyilikle, dilimiz güzel sözlerle, hayatımız hayırlı amellerle dolsun.”
AİLEYE, ANNEYE VE BABAYA GÖNDERİLECEK CUMA MESAJLARI
Sevdiklerinize göndereceğiniz bir mesaj, onların gününü güzelleştirebilir. Anne, baba ve aile büyüklerine hitap eden cuma mesajları:
Anneye: Canım annem, ellerinden öperim. Allah sana sağlık, huzur ve hayırlı bir ömür versin. Duaların hep yanımızda olsun. Hayırlı Cumalar.
Babaya: Canım babam, Rabbim sana sağlık ve afiyet versin. Varlığın hepimize güç olsun. Hayırlı Cumalar.
Aileye: Rabbim ailemizi sağlıkla, huzurla ve sevgiyle bir arada tutsun. Evimizden neşe, soframızdan bereket eksik olmasın. Cumamız mübarek olsun.
Aile büyüklerine: Dualarınızdan bizi eksik etmeyin. Allah sizlere sağlıklı, huzurlu ve hayırlı bir ömür nasip etsin. Hayırlı Cumalar.
Uzakta yaşayan yakınlara: Mesafeler ayrı olsa da gönüllerimiz bir. Dualarımızda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar.
FARKLI VE HİÇ DUYULMAMIŞ CUMA MESAJLARI
Her hafta aynı sözleri göndermek istemeyenler için farklı ve özgün cuma mesajları:
Bugün birini arayın, hatırını sorun, belki de beklediği güzel haber sizin sesinizdir. Hayırlı Cumalar.
Bir iyilik yapmaya, bir kırgınlığı gidermeye, bir gönül almaya vesile olsun bu cuma. Cumamız mübarek olsun.
Bazen en güzel dua, bir başkasının iyiliğini gönülden istemektir. Rabbim hepimizi güzel insanların dualarında buluştursun.
Takvimde yeni bir cuma, gönlümüzde yeni bir umut... Rabbim her yeni günü bir öncekinden hayırlı eylesin.
Bugün sevdiklerimizi yalnızca mesajlarımızda değil, dualarımızda da hatırlayalım. Hayırlı Cumalar.
Paylaştıkça çoğalan iyiliklerin, hatırlandıkça güçlenen dostlukların olduğu bir cuma olsun.
CUMA AKŞAMI MESAJLARI: HAYIRLI AKŞAMLAR VE HUZURLU BİR GECE DİLEKLERİ
Cuma gününün akşam saatlerinde paylaşabileceğiniz mesajlar:
“Bir cuma gününü daha geride bırakırken Rabbim bütün güzel dualarımızı hayırlısıyla kabul eylesin. Huzurlu akşamlar.”
“Günün yorgunluğu geride, huzuru gönlünüzde kalsın. Allah sevdiklerinizle birlikte güzel bir akşam nasip etsin.”
“Cumamızın bereketi, akşamımızın huzuru daim olsun. Hayırlı akşamlar.”