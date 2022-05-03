Emniyetin yüzü Güleda
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekran yüzü olan polis memuru Güleda Keleş'in (44) fotoğrafı, 81 ildeki emniyet müdürlüklerinde yer alıyor. Mardin'de çalışırken çekilen bir fotoğrafıyla Türkiye'de tanınır hale gelen Keleş, aynı zamanda tiyatro oyunculuğu yapıyor, şiir ve şarkı sözü yazıyor. 30'dan fazla şarkı sözü bestelenen Keleş'in 15 şarkısı da TRT repertuvarında bulunuyor.
DHA
• 03 Mayıs 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
DHA
• 03 Mayıs 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
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