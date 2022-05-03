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    Emniyetin yüzü Güleda

    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ekran yüzü olan polis memuru Güleda Keleş'in (44) fotoğrafı, 81 ildeki emniyet müdürlüklerinde yer alıyor. Mardin'de çalışırken çekilen bir fotoğrafıyla Türkiye'de tanınır hale gelen Keleş, aynı zamanda tiyatro oyunculuğu yapıyor, şiir ve şarkı sözü yazıyor. 30'dan fazla şarkı sözü bestelenen Keleş'in 15 şarkısı da TRT repertuvarında bulunuyor.

    DHA
    • 03 Mayıs 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 03 Mayıs 2022 - 12:21 • Son Güncelleme:
    1Emniyetin yüzü Güleda
    2Emniyetin yüzü Güleda
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