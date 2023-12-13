Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak?
Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında alan İstanbul’da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni önlemler alınıyor. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP) kapsamında başlatılacak yeni uygulama ilk olarak Eminönü’nde uygulanacak. Peki, Eminönü’ne girişler paralı mı (ücretli mi) oldu? Özel araçla Eminönü’ne girişler ücretli mi olacak, ne kadar olacak?
• 13 Aralık 2023 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 13 Aralık 2023 - 15:49 • Son Güncelleme: