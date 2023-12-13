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GündemEminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak?
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Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak?

Dünyanın en kalabalık şehirleri arasında alan İstanbul’da trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yeni önlemler alınıyor. İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP) kapsamında başlatılacak yeni uygulama ilk olarak Eminönü’nde uygulanacak. Peki, Eminönü’ne girişler paralı mı (ücretli mi) oldu? Özel araçla Eminönü’ne girişler ücretli mi olacak, ne kadar olacak?

• 13 Aralık 2023 - 15:49 • Son Güncelleme:
• 13 Aralık 2023 - 15:49 • Son Güncelleme:
1Eminönüne girişler ücretli mi olacak Eminönüne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak

İstanbul’un en çok turist çeken yerlerinden biri olan Eminönü için yeni bir karar alındı. İstanbul’un temel problemlerinden biri olan trafiğe çözüm için İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP) açıklandı. Yoğun trafiği ve sıkışıklığı önlemek amacıyla Eminönü pilot bölge seçildi. Buna göre Eminönü’ne girişlerden ücret alınacak.

2EMİNÖNÜ’NE GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ OLDU

EMİNÖNÜ’NE GİRİŞLER ÜCRETLİ Mİ OLDU?

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) tanıtımı dün yapıldı.

3Eminönüne girişler ücretli mi olacak Eminönüne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak

Açıklanan plana göre İstanbul'un kalabalık yerlerine ulaşım kademeli olarak ücretli olacak. Pilot bölge uygulaması Eminönü'nde başlayacak.

4Eminönüne girişler ücretli mi olacak Eminönüne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak

Ayrıca, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla uygulanacak 'tıkanıklık fiyatlandırması' ile de özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek.

5Eminönüne girişler ücretli mi olacak Eminönüne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak

Bu uygulama ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek.

6Eminönüne girişler ücretli mi olacak Eminönüne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak

Sistemin pilot uygulaması, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yaklaşık 6 kilometrekarelik bölgede yapılacak. SKUP kapsamında mahallelerdeki ücretli otoparkları kullanacak İstanbullular, kendi mahallelerinde park yaptıklarında ise düşük ücret ödeyecek.