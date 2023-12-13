Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne giriş ücreti ne kadar olacak, özel araçla Eminönü için giriş ücreti mi alınacak?

İstanbul’un en çok turist çeken yerlerinden biri olan Eminönü için yeni bir karar alındı. İstanbul’un temel problemlerinden biri olan trafiğe çözüm için İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı”nın (SKUP) açıklandı. Yoğun trafiği ve sıkışıklığı önlemek amacıyla Eminönü pilot bölge seçildi. Buna göre Eminönü’ne girişlerden ücret alınacak.