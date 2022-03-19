Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.1440.50EURO16.400.47USD14.810.76ALTIN914.50-0.28
    CANLI BORSA

    ÇALIŞMA HAYATI

    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    EmekliEmeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik
    HaberlerEmekli Haberleri Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik
    ABONE OL

    Emeklilik için fırsat! Erken emeklilik formülü! 15 yılda emeklilik

    Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor. Emeklilik ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 15 yıl çalışarak emekli olmak mümkün. Erken emeklilik ile ilgili detaylar tek tek açıklandı. Bütün çalışanların hayali olan erken emeklilik hakkını yaş, prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi koşullarını yerine getirenler elde edebiliyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor. Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor. İşte emeklilik ile ilgili son dakika tüm detaylar...

    • 19 Mart 2022 - 07:40 • Son Güncelleme:
    • 19 Mart 2022 - 07:40 • Son Güncelleme:
    1Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanabilir. Kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.

    2Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    Bu hizmet süresi ve prim gününü dolduran kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir. Örneğin Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor.

    315 yıl kesintisiz çalıştım emekliliğe hak kazanır mıyım

    15 yıl kesintisiz çalıştım emekliliğe hak kazanır mıyım?

    8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için 15 yıl sigorta süresi, 3.600 gün prim ödeyen ve yaş koşulunu yerine getirenler emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirleniyor. Bu tarihe göre de kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı elde ediliyor.

    4Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    Prim gününün tamamlandığı tarih kaç yaşında emekli olunacağını belirler. Bu koşullarda emekli olabilmek için kadınlar için 50, erkekler için de 55 yaşını tamamlamak gerekiyor.

    515 yıllık memur da emekli olabilir mi

    15 yıllık memur da emekli olabilir mi?

    Emekli Sandığı Kanunu'na göre, sakatlıkları nedeniyle göreve alınanlardan en az 15 yıl hizmeti bulunanlar istekleri halinde emekli aylığına hak kazanabiliyor.

    6Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    İlk sigortası 1999'dan önce olanlar bu süre ve prim günü doldurduğunda kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak kıdem tazminatında için staj sigortası başlangıç tarihi dikkate alınmıyor.

    7İhbar süresine uymak şart mı

    İhbar süresine uymak şart mı?

    Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işçi tarafından feshinde belirtilen haklı sebeplerden herhangi biri nedeniyle işten ayrılan ihbar süresine uymak zorunda değil.

    8Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    Yargıtay'ın da emeklilik, evlilik, askerlik nedeniyle işten ayrılanların ihbar süresine uymak zorunda olmadığı yönünde kararları bulunuyor. Kıdem tazminatı almak için çalışanın da ihbar süresine uyma zorunluluğu bulunmuyor.

    915 yıllık süre ve primi 2002de dolduran emekli aylığı alır mı

    15 yıllık süre ve primi 2002'de dolduran emekli aylığı alır mı?

    Örneğin 23 Mayıs 2002'de 15 yılını dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşını doldurduysa 3600 gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ödendiyse istekleri halinde yaşlılık aylığı alabilir. 24 Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 arasında koşulları yerine getiren kadınlar 52, erkekler de 56 yaşını doldurmaları koşuluyla emekli aylığı alabilir.

    10Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    Sigorta başlangıcı Kasım 1981 tarihi ve öncesi olan kadınlar 50, erkekler de Kasım 1976 öncesi sigortalıysa 55 yaşında 3600 günü doldurmaları koşuluyla emekli olabilir.

    11Askerlik borçlanması ile süre doldurulabilir mi

    Askerlik borçlanması ile süre doldurulabilir mi?

    SSK statülü çalışanlarda 15 yıl, 3600 günle emeklilik imkânından 8 Eylül 1999 öncesi işe girenler yararlanabiliyor. Askerliğini sigorta başlangıcından önce yapanlar borçlanmaları durumunda (Başlangıcı Eylül 1999 öncesi, yaş şartını yerine getirmeleri halinde) 15 yıl 3600 günle emeklilik imkanından yararlanabilir.

    1218 yaşından önce sigorta emekliliği etkiler mi

    18 yaşından önce sigorta emekliliği etkiler mi?

    Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.

    13Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    Yıpranma payı olan mesleklerde çalışanlar için ödenen primler de daha fazla kabul ediliyor, yaş şartından indirim yapılıyor. (Hazal Ateş-Sabah)

    14Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik
    15Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik
    16Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik
    17Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik
    18Emeklilik için fırsat Erken emeklilik formülü 15 yılda emeklilik

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'

    Çok kuvvetli kar fırtınası geliyor! Meteoroloji'den son dakika turuncu kodlu uyarı! Sert soğuklar başlıyor: 'Dışarı çıkmayın'

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika! Altın için flaş tahmin! Tarih verdi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın...

    Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

    Dünyanın en güçlü ülkeleri! Hangi ülkede ne kadar nükleer silah var ortaya çıktı! Dünyayı nükleer korku sardı, Türkiye'nin de...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…