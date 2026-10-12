Emeklilere ücretsiz hizmet! Mersin'de 6 noktada faaliyet gösteriyor

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Emekli Evlerinde gerçekleştirilen faaliyetleri iç ve dış etkinlikler olarak planladıklarını anlatan Bozkurt, "İç etkinliklerde genelde eğitim süreçleri oluyor. Tüm yaş almış bireylere yönelik sağlık eğitimlerimiz oluyor. Belli hastalıklar üzerinde özellikle Alzheimer, Demans ve Geriatri ile ilgili üyelerimize eğitimler veriyoruz. Dış etkinliklerde ise geziler, piknikler, deniz ve spor etkinliklerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.Emekli Evlerindeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Bozkurt, Mersin'de yaşayan emeklileri merkezlerden yararlanmaya davet ederek, "Gelsinler, iyi olsunlar, etkinliklerimize katılsınlar. Sürekli etkinlik ve hareket halindeyiz. Sadece Sosyal Hizmetler Dairesi olarak değil; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları ile birlikte ortak etkinlikler ve çalışmalar yürütüyoruz. Herkesin muhakkak burada ilgileneceği bir kol olacaktır" dedi.