Emeklilere ücretsiz hizmet! Mersin'de 6 noktada faaliyet gösteriyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaş almış vatandaşların sosyal hayata katılımını artırmak amacıyla hizmete sunulan Emekli Evleri, 6 bini aşkın üyesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Kent genelinde 6 noktada hizmet veren merkezlerden günlük 400 ile 600 arasında emekli yararlanırken, düzenlenen ücretsiz etkinliklerle vatandaşların sosyal yaşamda aktif kalmaları sağlanıyor.
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Büyükşehir Belediyesi tarafından yaş almış vatandaşların sosyal hayattan kopmadan aktif ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Emekli Evleri, 6 bini aşkın üyesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Kent genelinde 6 noktada faaliyet gösteren merkezlerde, emeklilere yönelik ücretsiz sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evleri, Tarsus, Erdemli ve Anamur ilçelerinin yanı sıra Toroslar, Yenişehir ve Mezitli'de hizmet veriyor. Günlük 400 ile 600 arasında vatandaşın yararlandığı merkezlerde geziler, piknikler, spor faaliyetleri, sağlık eğitimleri, kültür-sanat etkinlikleri ve sosyal buluşmalar gerçekleştiriliyor. Düzenlenen etkinliklerle emeklilerin yeni dostluklar kurması, sosyal hayata katılması ve aktif bir yaşam sürmesi hedefleniyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Emekli Evleri Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, merkezlerde yalnızca ekonomik şartlar nedeniyle yaş almış vatandaşlara destek olmayı değil, aynı zamanda daha kaliteli bir yaş alma sürecine katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti. Büyükşehir Belediyesinin sosyal ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda da üyelere rehberlik ettiklerini ifade eden Bozkurt, "Mersin Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ulaşabilir olmalarına katkı sağlamak amacıyla Emekli Evi üyelerimiz için birçok etkinliğimiz oluyor" dedi.
Emekli Evlerinde gerçekleştirilen faaliyetleri iç ve dış etkinlikler olarak planladıklarını anlatan Bozkurt, "İç etkinliklerde genelde eğitim süreçleri oluyor. Tüm yaş almış bireylere yönelik sağlık eğitimlerimiz oluyor. Belli hastalıklar üzerinde özellikle Alzheimer, Demans ve Geriatri ile ilgili üyelerimize eğitimler veriyoruz. Dış etkinliklerde ise geziler, piknikler, deniz ve spor etkinliklerimiz oluyor" ifadelerini kullandı.Emekli Evlerindeki tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu vurgulayan Bozkurt, Mersin'de yaşayan emeklileri merkezlerden yararlanmaya davet ederek, "Gelsinler, iyi olsunlar, etkinliklerimize katılsınlar. Sürekli etkinlik ve hareket halindeyiz. Sadece Sosyal Hizmetler Dairesi olarak değil; Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlıkları ile birlikte ortak etkinlikler ve çalışmalar yürütüyoruz. Herkesin muhakkak burada ilgileneceği bir kol olacaktır" dedi.