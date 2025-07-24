Emekli oldu, evinin altına atölye kurdu: 10 günde yapıyor, para teklif edenlere asla satmıyor!

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Bunu boyaması fazla zaman alıyor. Bir bastonu boyaması ve tamamlanması 10 gün sürebiliyor. Ama her zaman çalışamıyorum. Arada gelip 1-2 saat uğraşıyorum. Bastonu gören ‘bana da bir tane yap’ diyor. Baston kullanmayanlar dahi heves ediyor. Para teklif edene asla baston yapmam. Ben kendi kafama göre yapıyorum. Sadece çok samimi arkadaşlarıma yapıp hediye ediyorum” diye konuştu.