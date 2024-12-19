Emekli memur 53 yılda servet biriktirdi! 70 ülkeden 10 bin adet var

Yıllar içinde bir iş için gittiğim Hollanda'da edindiğim dostlarla Şili, Arjantin, Vietnam gibi ülkelere giden arkadaşlar ve koleksiyonerlerle irtibatım oldu. Bunlardan edindiğim pulları küçük defterlere eklemeye başladım. Daha sonra PTT Develi Şubesine abone oldum ve seri pullar almaya başladım. Halen de devam ediyorum. Her pulun ayrı bir anlamı, ifadesi var. Mutlaka bir şeyler anlatıyordur. Çok renkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ederim."