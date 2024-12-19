Emekli memur 53 yılda servet biriktirdi! 70 ülkeden 10 bin adet var

"Yaklaşık 70 ülkenin pulu var. Hollanda, Almanya, Şili, Arjantin, Amerika, Rusya, Vietnam, Libya, Güney Afrika, Norveç, Finlandiya, Polonya, Macaristan, İsveç, İngiltere, Romanya, Pakistan, Nepal ve Suriye gibi ülkelerin pulları var. Avrupa ülkelerinin tamamı mevcut. Bu çok güzel, renkli bir kültür. Anlamak, okumak gerekiyor. Niçin basılmış, ne anlam ifade ediyor bunları görebiliriz. Bazı pullara bakınca sizi geçmişe götürür. Koleksiyonumda yaklaşık 10 bin pul var. Ülkelerin birden fazla pulu bulunuyor ve seri haldeler. Bunu torunuma, oğluma, kızıma bırakmayı düşünüyorum."