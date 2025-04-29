Emeğin ve alın terinin bayramı! 1 Mayıs İşçi bayramı mesajları: Resimli kısa uzun anlamlı

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI





Alın terinizle yarattığınız her şey için teşekkürler. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun!



Emeklerinizle ülkemizi kalkındıran, refah seviyesini yükselten tüm emekçilerin 1 Mayıs'ı kutlu olsun!



Haklarınız için mücadeleden asla vazgeçmeyin! Birlik ve dayanışmayla daha güzel yarınlara ulaşacağız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüz kutlu olsun!