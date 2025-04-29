Emeğin ve alın terinin bayramı! 1 Mayıs İşçi bayramı mesajları: Resimli kısa uzun anlamlı
1 Mayıs'ın anlamlı tarihine göz atmak isteyenler için öncelikle emeğin ve alın terinin önemi büyüktür. Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs, geçtiğimiz yıllarda resmi tatil ilan edilmiştir. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen vatandaşlar gönderecekleri anlam yüklü mesajlar ile arkadaşlarının, ailesinin, yakınlarının bu anlamlı gününü kutlayacak. İşte resimli kısa uzun anlamlı 1 Mayıs İşçi bayramı mesajları, sözleri...
• 29 Nisan 2025 - 15:53 • Son Güncelleme:
• 29 Nisan 2025 - 15:53 • Son Güncelleme: