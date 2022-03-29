• 29 Mart 2022 - 16:17 • Son Güncelleme:
Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi!
Geçtiğimiz şubat ayında anne olan ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk, Oscar'ın ardından gerçekleşen after partide göz kamaştırdı.
• 29 Mart 2022 - 16:17 • Son Güncelleme:
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Oscar Ödülleri dağıtılırken, Elton John AIDS Vakfı bu yıl da davet düzenledi. Efsanevi İngiliz müzisyen Elton John'un Oscar davetinde her yıl olduğu gibi birçok ünlü isim katıldı.
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33 yaşındaki model Elsa Hosk, gergin karın kaslarını ortaya çıkaran iki ince parça banttan oluşan elbisesiyle formunu gözler önüne serdi.
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Sarı saçlarını dağınık topuz yapan eski Victoria's Secret meleği, doğal güzelliğini dumanlı bir kedi gözü makyajıyla vurguladı.
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