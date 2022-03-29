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MagazinElsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi!
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• 29 Mart 2022 - 16:17 • Son Güncelleme:

Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi!

Geçtiğimiz şubat ayında anne olan ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk, Oscar'ın ardından gerçekleşen after partide göz kamaştırdı.

• 29 Mart 2022 - 16:17 • Son Güncelleme:
1Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi
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Oscar Ödülleri dağıtılırken, Elton John AIDS Vakfı bu yıl da davet düzenledi. Efsanevi İngiliz müzisyen Elton John'un Oscar davetinde her yıl olduğu gibi birçok ünlü isim katıldı.

2Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi

33 yaşındaki model Elsa Hosk, gergin karın kaslarını ortaya çıkaran iki ince parça banttan oluşan elbisesiyle formunu gözler önüne serdi.

3GÖZLER DUMANLI

GÖZLER DUMANLI

Göğüslerini ince bir bantla kapatan Hosk, yerlere uzanan eteğiyle kuğuya benzetildi.

4Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi

Sarı saçlarını dağınık topuz yapan eski Victoria's Secret meleği, doğal güzelliğini dumanlı bir kedi gözü makyajıyla vurguladı.

5Elsa Hosk, beyaz elbisesiyle büyüledi

Bebeğini emzirirken yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hosk, eleştirilere, "Göğüsler çocuklarımızı besleyelim diye var." karşılığını vermişti.

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