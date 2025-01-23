Trabzonlu büyükanneler iğne oyasıyla gelir sağlıyor! Unutulmaya yüz tutan motifleri yeniden yaşatıyorlar

ÖNCEDEN SADECE BAŞÖRTÜLERİNDE, YAZMALARDA, TÜLBENTLERDE KULLANILIRDI...

İğne oyalarının çok zor bir teknikle ortaya çıktığını belirten Sağır "En zarif oyalar iğne oyası ile ortaya çıkar. İğne oyası kalitesi ve görünümü en zarif olan oya çeşididir. Önceden sadece başörtülerinde, yazmalarda, tülbentlerde kullanılırdı ancak günümüzde salon takımlarında, yatak oda takımlarında kullanılıyor.