Trabzonlu büyükanneler iğne oyasıyla gelir sağlıyor! Unutulmaya yüz tutan motifleri yeniden yaşatıyorlar
Tarihi M.Ö 2000'li yıllara dayanan iğne oyası, günümüzde unutulmayan el sanatları arasında yerini almayı sürdürürken, Ortahisar Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Alacahan'da düzenlenen kursa aralarında anneanne, babaanne olanlar da katılıyor. Yaptıkları birbirinden farklı iğne oyaları sayesinde aile bütçelerine de katkı sağlayan kursiyerler, sanat öğrenmenin de heyecanını yaşıyor.
İHA
• 23 Ocak 2025 - 09:55 • Son Güncelleme:
İHA
• 23 Ocak 2025 - 09:55 • Son Güncelleme: