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GündemEKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024? EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024
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EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024? EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı. Adaylar, EKPSS başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024?

• 12 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
1EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024 EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024

EKPSS başvuruları başladı. "2024-EKPSS Başvurularının Alınması" başlıklı duyuruda başvurulara yönelik detaylar paylaşıldı. Adaylar başvurularını 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte EKPSS 2024 başvuru ücreti, EKPSS’ye ilk başvurunun nasıl yapılacağı ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024 ile ilgili detaylar…

2EKPSS 2024 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

EKPSS 2024 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda: "2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

EKPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024 EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

4EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024 EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

5EKPSS 2024 SINAVI NE ZAMAN

EKPSS 2024 SINAVI NE ZAMAN?

2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

6EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması 2024-EKPSS/Kura’ya başvuru için yeterli değildir. Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. EKPSS sınav ücreti bu yıl 370 TL olarak belirlendi.