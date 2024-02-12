EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024? EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024

EKPSS başvuruları başladı. "2024-EKPSS Başvurularının Alınması" başlıklı duyuruda başvurulara yönelik detaylar paylaşıldı. Adaylar başvurularını 12 Şubat 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. İşte EKPSS 2024 başvuru ücreti, EKPSS’ye ilk başvurunun nasıl yapılacağı ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024 ile ilgili detaylar…