EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024? EKPSS başvurusu için gerekli belgeler 2024 ve EKPSS başvuru kılavuzu 2024
2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) başvuruları başladı. Adaylar, EKPSS başvurularını https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, EKPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar, EKPSS’ye ilk başvuru nasıl yapılır 2024?
• 12 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme:
• 12 Şubat 2024 - 12:17 • Son Güncelleme: