Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar! Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman işçiliği yapan İsmail ve Menziliye Kaya çifti, birlikte kestikleri yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş çam ağaçlarını Orman İşletme Müdürlüğüne satarak kazanç elde ediyor. Menziliye Kaya da eşiyle el birliğiyle mesai yaptıklarını belirterek, "Yıllardır eşime yardım ediyorum. Beraber ekmeğimizi kazanıyoruz. Sağlığımız el verdikçe ormancılığı sürdüreceğiz." dedi.
AA
• 28 Nisan 2025 - 12:41 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Nisan 2025 - 12:41 • Son Güncelleme: