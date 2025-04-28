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GündemEkmeklerini ormandan çıkarıyorlar! Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor
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Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar! Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde orman işçiliği yapan İsmail ve Menziliye Kaya çifti, birlikte kestikleri yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş çam ağaçlarını Orman İşletme Müdürlüğüne satarak kazanç elde ediyor. Menziliye Kaya da eşiyle el birliğiyle mesai yaptıklarını belirterek, "Yıllardır eşime yardım ediyorum. Beraber ekmeğimizi kazanıyoruz. Sağlığımız el verdikçe ormancılığı sürdüreceğiz." dedi.

AA
• 28 Nisan 2025 - 12:41 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Nisan 2025 - 12:41 • Son Güncelleme:
1Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Gafarlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki İsmail ve 50 yaşındaki eşi Menziliye Kaya, uzun yıllardır ekmeklerini orman işçiliğinden kazanıyor.

2Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Sabah erken saatlerde traktörle yola koyulan çift, engebeli yolları aşarak Sumbas Orman İşletme Müdürlüğünce ormandaki gençleştirme çalışması kapsamında belirlenen alanlarda numaralandırılan çam ağaçlarını kesiyor.

3Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Ormanlarda omuz omuza çalışan çift, dal ve kabuklarından ayırdıkları 3'er metrelik kütükleri traktörlerine yüklüyor.Zorlu mesainin ardından köye dönen çift, kütükleri Orman İşletme Müdürlüğüne satarak kazanç sağlıyor.

4Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

İsmail Kaya, AA muhabirine, 15 yaşında babasından öğrendiği ormancılığı 50 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

5Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Yaşlanmış, kurumuş veya yangından etkilenmiş ağaçları kestiklerini dile getiren Kaya, müdürlük ekiplerinin ölçtükleri kütükleri metreküp hesabıyla satın aldığını anlattı.

6Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Kaya, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Geçim kaynağımız için bütün yıl çalışıyoruz. En büyük yardımcım eşim. Her gün benimle gelir, çayımı ve yemeğimi yapar, ağaç keser, ölçü alır.

7Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Birlikte işimize, aşımıza bakıyoruz. Çocuklarımı bu işten kazandığım parayla büyüttüm. İkisi üniversiteyi bitirdi öğretmen oldu, birisi hala üniversitede. Ömrüm el verdiğince bu işi yapmaya devam edeceğim."

8Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Menziliye Kaya da eşiyle el birliğiyle mesai yaptıklarını belirterek, "Yıllardır eşime yardım ediyorum. Beraber ekmeğimizi kazanıyoruz. Sağlığımız el verdikçe ormancılığı sürdüreceğiz." dedi.