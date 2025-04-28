Ekmeklerini ormandan çıkarıyorlar! Osmaniyeli karı koca yıllardan beri bu işi yapıyor

Kaya, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Geçim kaynağımız için bütün yıl çalışıyoruz. En büyük yardımcım eşim. Her gün benimle gelir, çayımı ve yemeğimi yapar, ağaç keser, ölçü alır.