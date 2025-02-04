Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat
Ege Denizi'nde yaşanan peş peşe depremler sonrası tedirgin eden açıklama geldi. Ege Denizi’nin Santorini açıkları son bir haftadır beşik gibi sallanıyor. 400’den fazla depremin kaydedildiği bölgede dün, 15.17’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür 'tsunami olabilir' deyip risk altındaki illeri açıkladı. İşte detaylar...
• 04 Şubat 2025 - 08:36 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2025 - 08:36 • Son Güncelleme: