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Ege Denizi'ndeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Ege Denizi'nde yaşanan peş peşe depremler sonrası tedirgin eden açıklama geldi. Ege Denizi’nin Santorini açıkları son bir haftadır beşik gibi sallanıyor. 400’den fazla depremin kaydedildiği bölgede dün, 15.17’de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür 'tsunami olabilir' deyip risk altındaki illeri açıkladı. İşte detaylar...

• 04 Şubat 2025 - 08:36 • Son Güncelleme:
• 04 Şubat 2025 - 08:36 • Son Güncelleme:
1Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Ege beşik gibi sallanıyor, son 24 saate peş peşe meydana gelen depremler sonrası tedirgin eden açıklamalar geldi.

2Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

“Dikkatli olun” uyarısı yapan, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın sorularını yanıtladı. İşte Görür'ün açıklamaları:

3Bir haftadır, beşik gibi sallanıyor Ege Denizi. Neler oluyor

Bir haftadır, beşik gibi sallanıyor Ege Denizi. Neler oluyor?

Dünyanın litosferi, kabuk ya da üst manto da denir, levhalara ayrılmıştır. Bu levhalar hareket eder, sınırlarında hareket edince ise deprem olur. Türkiye’deki levhalar; Kuzeyde Avrasya-Anadolu, güneyde Afrika ve Doğu-Güneydoğu’da da Arap levhasıdır. Bunların sınırı da faylardır. Avrasya ile Anadolu’nun sınırında Kuzey Anadolu fayı, Arap-Afrika-Anadolu levhası arasındaki sınırsa, 50-60 bin kişinin hayatını kaybettiği, Doğu Anadolu fayıdır. Afrika levhası kuzeye doğru gelir ve Türkiye’nin altına dalar. Daldığı yere de Helen-Kıbrıs yayı, dalma/batma zonu deriz. Bu sıra da üstünde kalan Anadolu levhası ise bu dalma/batma sebebiyle gerilir ve bazen de üzerinde magmatik yay oluşur.

4Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Şimdi bu depremlerin olduğu yer, böyle magmatik yayın, gerilmenin oluştuğu yerdir. Bitmedi! Bizim Marmara civarında, Avrasya ile Anadolu levhası arasındaki Kuzey Anadolu fayı, hafif, saat yönünde döner, bu depremlerin olduğu yere kadar uzanır. Toplayayım. Afrika’nın, Anadolu levhası altına dalması, üstteki Anadolu levhasının gerilmesi, Kuzey Anadolu fayının güney kolunun da buraya kadar varan hareketi ile karmaşık görünen bu deprem fırtınası yaşanmaktadır.

5Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Saatler 15.17’yi gösterdiği anda Kandilli Rasathanesi’nden bir bilgi mesajı düşüyor Prof. Dr. Görür’e. Diyor ki: “Al, bak! Bir tane daha oldu şimdi. Bu sefer ki daha büyük. 4.9. Neredeyse her 15-20 dakikada bir deprem oluyor.”

6- Depremler, büyüklüğü artarak bu şekilde devam eder mi Yoksa enerji boşaldı ve bitti mi

- Depremler, büyüklüğü artarak bu şekilde devam eder mi? Yoksa enerji boşaldı ve bitti mi?

Yorum yapabilirim ama yapmak istemem çünkü memlekette duyduğuna bire bin katan, duymadığını ise uyduran çok. Ama şunu söyleyelim, Santorini Adası’nın kuzey doğusunda oluyor bu hareketler. İstanbul buraya birazcık uzak, Aydın ve Muğla civarı daha yakın. Her 15-20 dakikada bir sallanan bir bölge, görünürde yıkım olmasa bile mikro deformasyona uğrar.

7Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Bu Türkiye’den de hissedilebilir. Eğer Türkiye’ye yakın ve büyük bir kırılma olursa, olabilecek depremden biz de etkilenebilir, yıkım yaşayabiliriz. Tsunami oluşması da muhtemeldir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay sistemi var burada. Eğim atımlı hareketler var. Eğer deprem fırtınası bu şekilde devam eder ve kırılma yönüne bağlı olarak büyüklükleri de yüksek olursa tsunami bizim kıyılarımızı da etkiler. Ama bak, ‘olacak’ demiyorum, ‘olabilir.’ Olmaya da bilir. Deprem fırtınaları, yaşanabilen yer olaylarıdır. Bazen aylarca sürer. Ne zaman duracağını kestirmek mümkün değildir. Fakat önlem almak mümkündür.

8Önlem demişken, Santorini Adası’nın boşaltılmasını canlı izledik. Ne hissettiniz

Önlem demişken, Santorini Adası’nın boşaltılmasını canlı izledik. Ne hissettiniz?

İşte budur! Adayı boşalttılar, okulları tatil ettiler, çadırlar kurdular, ordu geldi. Ve dikkat! Olup olmayacağı belli olmayan bir deprem için bunu yaptılar. Belki 5-10 gün sonra her şey normale dönecek. O zaman bizimkilerden bazıları, ‘Adamlara bak, olmayacak şey için ne de panik yaptılar’ diye kendi çapında eğlenecek.

9Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Ama önlem dediğimiz şey tam da budur. Bir insanın canı her şeye bedeldir. Devlet bunun için vardır. ‘Evini güçlendirene 5-10 lira destek olurum’ demek, önlem değildir. Yıkılan evleri, hızlıca yeniden dikmek, depreme hazırlanmak demek değildir.

10Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Önlem demek; deprem bölgelerini belirlemek, levha sınırlarının nereler olduğunun farkına varmak ve de buralarda özel mimari, mühendislik, müteahhitlik hizmeti vermek ve hatta zemin etüdü yaparak, yerine göre özel malzeme kullanmak, zemin uygun değilse de vatandaşın zemini uygun bölgelere göç etmesini sağlamak, bu yönde tedbirler almak demektir. Öteki türlüsü önlem almak değil, yara sarmaktır.

11Peki ne olmalı

Peki ne olmalı?

Devlet, vatandaş istesin ya da istemesin ama ona şefkat, merhamet ve güzellikle yaklaşıp yine de planını uygulamalıdır. Santorini Adası’nda, ‘Benim evim güzel’ ya da ‘Dükkanımı bırakmam’, ‘Ben çıkmıyorum’ diyen var mı? Koca ada boşaltıldı. Çıkmayanı da Yunan yetkililer kulağından tutar, atar vallahi. Çünkü can güvenliği devletin sorumluluğundadır.

12Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

Önlem alalım uyarısını sosyal medyanızdan yapmıştınız. Aydın, Muğla ya da çevresinden yetkililer sizinle ne önlem alınabileceği konusunda iletişime geçti mi peki?

13Ege Denizindeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görürden korkutan açıklama: Tsunami olabilir, o illere dikkat

“Beni arayan, soran olmadı. Bugüne kadar merkezi ve yerel yönetimlerin çok toplantılarına katıldım. Zaten bir gün bile bir belediye başkanının, beni baştan sona dinlediğini de görmedim ki. Türkiye’de ‘önlem alıyoruz’ lafının altı boş. Eğer alıyorlarsa da demek benden ve halktan gizli yapıyorlar. Yoksa çıkıp, can güvenliğinden endişe eden halka ne önlemler aldıklarını anlatırlardı, değil mi?”