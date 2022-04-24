• 24 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek
Leeds United'ın efsane kalecilerinden biri olan Paddy Kenny'nin canlı yayında yaptığı açıklamalar Beşiktaş camiasında dikkat çekti. Eski futbolcu, Sky Sports'ta şu anda Beşiktaş forma giyen, fakat sezon sonunda Leeds United'ın kadroya katacağı yıldız oyuncuyu duyurdu.
• 24 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen ve transferde hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta arayışlar devam ederken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor. O isim, Beşiktaş'taki geleceği belli olmayan yıldız golcü Batshuayi'nin yeni adresini duyururken, "Harika transfer olur" ifadelerini kullandı. İşte transfer bombasına dair tüm detaylar...
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Leeds United'ın eski kalecisi Paddy Kenny, Leed United'ın bonservisi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi ile ilgilendiğini duyurdu.
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