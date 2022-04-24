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BeşiktaşEfsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek
HaberlerBeşiktaş Haberleri Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek
• 24 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:

Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek

Leeds United'ın efsane kalecilerinden biri olan Paddy Kenny'nin canlı yayında yaptığı açıklamalar Beşiktaş camiasında dikkat çekti. Eski futbolcu, Sky Sports'ta şu anda Beşiktaş forma giyen, fakat sezon sonunda Leeds United'ın kadroya katacağı yıldız oyuncuyu duyurdu.

• 24 Nisan 2022 - 16:34 • Son Güncelleme:
1Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek
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Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen ve transferde hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta arayışlar devam ederken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor. O isim, Beşiktaş'taki geleceği belli olmayan yıldız golcü Batshuayi'nin yeni adresini duyururken, "Harika transfer olur" ifadelerini kullandı. İşte transfer bombasına dair tüm detaylar...

2Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmeyen Beşiktaş'ta gözler gelecek sezona çevrildi.

3Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile birlikte yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı.

4Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen ve transferde hata yapmak istemeyen Kartal'da arayışlar devam ederken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor.

5Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla da eleştirilerin odağı haline gelen Michy Batshuayi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

6Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Batshuayi'yi Premier Lig ekiplerinden Wolves, Everton, Southampton, Brighton ve Leeds'in kadrosuna katmak istediği belirtmişti.

7Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Yıldız oyuncuya talipler çıkmaya devam ederken, sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

8Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Leeds United'ın eski kalecisi Paddy Kenny, Leed United'ın bonservisi Chelsea'de bulunan Michy Batshuayi ile ilgilendiğini duyurdu.

9Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

Football Insider'a konuşan ve Batshuayi'den "O çok iyi bir oyuncu" diye bahseden Kenny'nin açıklamaları şu şekilde:

10Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

"Batshuayi'nin maç zamanına ihtiyacın var ve bence Leeds için harika bir transfer olur."

11Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

"Leeds'in forvet bölgesinde güçlenmesi gerekiyor, orası kesin. Batshuayi de bu ligi biliyor."

12Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

"Premier Lig de dahil olmak üzere gittiği her yerde gol attı ve Chelsea onun gitmesine izin verirse eminim Leeds'e imza atmak isteyecektir."

13Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

"Leeds'in golcüsü Bamford'un kondisyonuna güvenemezsiniz ve orada Premier Lig kalitesinde başka kimse yok."

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Beşiktaş'ta kariyer olarak bakıldığında en iyi dönemlerinden birini yakalayan Michy Batshuayi, siyah beyazlı formayla 37 resmi maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.

15Efsane kaleci açıkladı Sezon sonunda Beşiktaştan ayrılıp Premier Lige gidecek

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