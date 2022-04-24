Efsane kaleci açıkladı! Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig'e gidecek

Gelecek sezon şampiyon olmak isteyen ve transferde hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta arayışlar devam ederken, bir yandan da kadrodaki oyunculara teklifler geliyor. O isim, Beşiktaş'taki geleceği belli olmayan yıldız golcü Batshuayi'nin yeni adresini duyururken, "Harika transfer olur" ifadelerini kullandı. İşte transfer bombasına dair tüm detaylar...