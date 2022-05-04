Efsane isim gösteride izleyenleri şoke etti! İlk kez başına geldi! Çocukluk hayaliydi...
Yüzlerce kişi onu izliyordu. Her zamanki gibi alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Ancak yolunda gitmeyen bir şeyler vardı. 60 yaşındaki adam, 20 yılı aşkın bir süredir yaptığı mesleğinde ilk büyük kazayı yaşayacaktı. Ve bu kaza onu canından edecekti...
Eugene De Leon Sr. hayatının çoğunu ABD'nin Teksas eyaletinde geçirmişti. Doğduğu büyüdüğü yerde geçen uzun yıllardan sonra 40'ıncı doğum gününde kendine bir söz verdi. O güne kadar sakin bir yaşam sürdüren Eugene Dr Leon Sr. çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürecekti.
Karar vermişti. Yılan terbiyecisi olacaktı. Çocukluğundan beri özel bir sempati beslediği yılanlar birçok kişiyi ürkütse de o farklı düşünüyordu. Ona göre yılanlar özel hayvanlardı. Ve o da yılanların ne kadar özel hayvanlar olduğunu dünyadaki herkese kanıtlayacaktı.
40 YAŞINDA YEPYENİ BİR MACERAYA ATILDI
Uzun yıllar içindeki yılan sevgisini bastırmak zorunda kalan ve hayatını devam ettirmek için çeşitli işlerde çalışan Eugene De Leon Sr. 40'ıncı yaş gününde yepyeni bir maceraya atıldı. Hayatını yılanlara adamaya karar veren Eugene De Leon Sr. önce sadece yakın çevresine yılanlı gösteriler düzenledi.
Çevresindekilerin korkulu bakışlarına aldanmayan Eugene De Leon Sr. hayalini kurduğu mesleğe sonunda kavuşmuştu. Hedefi ünlü bir yılan terbiyecisine dönüşmek ve yıllarca sevmediği işlerle uğraştıktan sonra bu kez onu asıl heyecanlandıran bir meslekle para kazanmaktı.
İŞLER HİÇ DE UMDUĞU GİBİ OLMADI
Bu hayalini başardı da Eugene De Leon Sr. 20 yılı aşkın süre boyunca yılanlarla bir ömür geçirdi. Önceleri sadece yakın çevresine yaptığı yılanlı gösterileri artık daha geniş kitlelere yapıyor, çeşitli festival ve etkinliklerde yılan terbiyecisi olarak boy gösteriyordu.
İsmini yavaş yavaş bütün Teksas duymaya başlamıştı. Onu izlemeye sadece yaşadığı Freer kentinden değil Güney Teksas'taki pek çok yerden kişi geliyordu. Şanı arttıkça o da gösterilerinin tehlike dozunu artırdı. 40 yaşından sonra gelen şöhretin tadını çıkartmaya kararlıydı. Daha tehlikeli gösteriler yapacak, adını daha çok kişi duyacaktı. Ancak işler hiç de umduğu gibi olmadı.
SEYİRCİLERLE GÖZ GÖZE GELDİ
Milliyet'ten Can Şişman'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta sonu Güney Teksas'taki en büyük yılan festivallerinden biri olan 'Rattlesnake Roundup'a katıldı Eugene Dr Leon Sr. Cumartesi gecesi o sahneye çıkacaktı. Uzun bir süredir bu anı bekliyordu. İzleyicilere unutulmaz bir şov hazırlayacak, 60'ıncı yaşında belki de bugüne kadarki en tehlikeli ama en çok ses getiren şovuna imza atacaktı.
Her zamanki gibi alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. İzleyiciler tek bir ağızdan onun adını haykırıyordu. Seyircilerle göz göze geldi. Gergin değildi. Sadece heyecanlıydı. O gece onun için unutulmaz olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Ama o başına geleceklerden habersizdi.
İZLEYİCİLER ÖNCE ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNETTİLER
Önceleri her şey yolunda gidiyordu. Seyirciler hop oturup hop kalksa da o yılanlarla kurduğu bağdan ötürü çok rahattı. Bütün zorlu hareketleri büyük bir ustalıkla yapıyordu. Seyircilerin ona verdiği tepkiler onu o kadar heyecanlandırmıştı ki şovu biraz daha uzatmaya karar verdi. Alkışlar onu motive etmişti.
Şovunu bitirmeye hazırlanırken daha önce hiç denemediği bir şeyi yaptı. İzleyicilerin korkulu bakışları eşliğinde bir ömür gibi geçen o süre onun da hayatının son anlarıydı. Çıngıraklı bir yılan onu ısırmıştı. Bir anda acılar içinde yere yığıldı. İzleyiciler önce şovun parçası zannettiler bu durumu. Ama talihsiz adam uzun bir süre yerde kalınca yardım çığlıkları yükseldi mekandan. Görevlilerin yardımıyla hemen apar topar helikopterle hastaneye kaldırıldı. Acı çekiyordu ama henüz hayatını kaybetmemişti.
HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ AMA...
Helikopterle bölgedeki bir hastaneye götürülen 60 yaşındaki Eugene De Leon Sr. için doktorlar seferber oldu. Bölgede tanınan bir isim olduğu için doktorlar da onu tanıyordu. Daha önce de ufak tefek kazalar yaşamıştı ama bu kez durum çok daha ciddi gözüküyordu. Doktorların uzun uğraşlarına rağmen yaşamını yitirdi yılan terbiyecisi. Tam 8 saat boyunca doktorlar onu kurtarmaya çalıştı ancak yaşam savaşını kaybetmişti yılan terbiyecisi. Hayatının belki de en önemli şovunda, 20 yıl boyunca gönül verdiği mesleği onu canından etmiş, yılanlarla geçen 20 yılın ardından bir yılan ısırığıyla yaşamından olmuştu.
Eugene De Leon Sr.'ın ölüm haberini kız kardeşi Monica Dimas sosyal medyadan pazar günü duyurdu. Ölüm haberiyle birlikte kısa sürede sosyal medyada trendlere giren Eugene De Leon Sr. sadece yaşadığı Teksas'ta değil tüm dünyada tanınan bir isme dönüşmüştü. Ama bir farkla. O, hayalini kurduğu büyük şöhrete kavuştuğu anı görememişti...