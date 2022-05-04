Efsane isim gösteride izleyenleri şoke etti! İlk kez başına geldi! Çocukluk hayaliydi...

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ AMA...

Helikopterle bölgedeki bir hastaneye götürülen 60 yaşındaki Eugene De Leon Sr. için doktorlar seferber oldu. Bölgede tanınan bir isim olduğu için doktorlar da onu tanıyordu. Daha önce de ufak tefek kazalar yaşamıştı ama bu kez durum çok daha ciddi gözüküyordu. Doktorların uzun uğraşlarına rağmen yaşamını yitirdi yılan terbiyecisi. Tam 8 saat boyunca doktorlar onu kurtarmaya çalıştı ancak yaşam savaşını kaybetmişti yılan terbiyecisi. Hayatının belki de en önemli şovunda, 20 yıl boyunca gönül verdiği mesleği onu canından etmiş, yılanlarla geçen 20 yılın ardından bir yılan ısırığıyla yaşamından olmuştu.



Eugene De Leon Sr.'ın ölüm haberini kız kardeşi Monica Dimas sosyal medyadan pazar günü duyurdu. Ölüm haberiyle birlikte kısa sürede sosyal medyada trendlere giren Eugene De Leon Sr. sadece yaşadığı Teksas'ta değil tüm dünyada tanınan bir isme dönüşmüştü. Ama bir farkla. O, hayalini kurduğu büyük şöhrete kavuştuğu anı görememişti...