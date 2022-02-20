Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf! “Sinirlenince takipten çıkıyorum!"
Şevval Sam ve Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler’de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 'Ayrılık' haberleri çıkan basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer hakkında konuşan Ece, "Sinirlenince takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum" sözleriyle şaşırttı.
'Yasak Elma' dizisinde başrolde yer alan Şevval Sam ve Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler’de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
"SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKARTIYORUM"
Sevgilisi Buğrahan Tuncer hakkında da konuşan Ece, “Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” dedi.
"İNSANI MESLEĞİNDEN SOĞUTUYORLAR"
"İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar... Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında."
"DAVA AÇACAĞIM"
"Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil. Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım... Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum."
Bunun ardından konuyla ilgili muhabirlerle de konuşan Ece, çıkan haberlere sitem etmişti. ”Benim zaten erkek arkadaşım var" diyen güzel oyuncu, "İnsanın erkek arkadaşı varken böyle haberler yapılması son derece ayıp. Ben Buğrahan’la beraberim. Ayrıldığımız haberleri doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.
Eda Ece, sözlerine; "Danilo’yla 2016’da beraber ‘Görümce’ filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik. 2016’dan beri görmediğim birisiyle haber çıkıyor. Benim hiçbir suçum yok, Danilo’nun hiçbir şeyden haberi yok. Masa başı haberler gazeteciliğinde prestijini bozuyor bence. Hem kendisine zarar hem bize zarar ne gereği var" diye devam etmişti.