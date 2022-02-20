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MagazinEda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf! “Sinirlenince takipten çıkıyorum!"
HaberlerMagazin Haberleri Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf! “Sinirlenince takipten çıkıyorum!"
• 20 Şubat 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:

Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf! “Sinirlenince takipten çıkıyorum!"

Şevval Sam ve Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler’de bulunan bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. 'Ayrılık' haberleri çıkan basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer hakkında konuşan Ece, "Sinirlenince takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum" sözleriyle şaşırttı.

• 20 Şubat 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf “Sinirlenince takipten çıkıyorum
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'Yasak Elma' dizisinde başrolde yer alan Şevval Sam ve Eda Ece, geçtiğimiz akşam Etiler’de görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikilinin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

2Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf “Sinirlenince takipten çıkıyorum

14 Şubat Sevgililer Günü hakkında konuşan ikiliden Şevval Sam, “Aşk tek kişiliktir” dedi. Söze giren Eda Ece, “Aşk tek kişi yaşanmaz, iki kişiliktir. diyerek Sam’ı düzeltti.

3SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKARTIYORUM

"SİNİRLENİNCE TAKİPTEN ÇIKARTIYORUM"

Sevgilisi Buğrahan Tuncer hakkında da konuşan Ece, “Buğrahan ile ilişkimiz güzel gidiyor, bir sıkıntı yok. Ben sinirlenince Buğrahan’ı takipten çıkıyorum, sinirim geçince de geri ekliyorum. Ama ben her takipten çıkınca siz ayrılığa yorduğunuz için artık sinirlenince takipten çıkmıyorum” dedi.

4EDA HABERLERE İSYAN ETTİ

EDA HABERLERE İSYAN ETTİ

Dokuz yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanmaya hazırlanan Danilo Zanna'nın, 'Yasak Elma' dizisinde 'Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece ile sık sık görüştükleri iddia edilmişti.

5Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf “Sinirlenince takipten çıkıyorum

Hakkında çıkan haberlerin ardından oyuncu Eda Ece'den açıklama gelmişti. İtalyan şef ile 2016 yılında bir filmde rol aldıklarını belirten oyuncu, Twitter hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

6Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf “Sinirlenince takipten çıkıyorum

"2016 yılında beraber aynı filmde rol aldığım iş arkadaşım, gayet iyi bir insan olan Danilo'yu film seti bittiğinden beri hiç görmedim. Ortada gezen 'sık sık görüşüyorlar' haberlerini şikâyet ettim. Bir de tweet atayım. Şu yalan haberi işini ne olur yapmayın ya. Ne kadar gereksiz..."

7İNSANI MESLEĞİNDEN SOĞUTUYORLAR

"İNSANI MESLEĞİNDEN SOĞUTUYORLAR"

"İnsanı mesleğinden soğutuyorlar. Oyuncusun diye tanınıyorsun ünlüsün, bu yüzden her türlü yalan haber başına gelebilir! Sette sahne oynarken bir anda haberin çıkar... Sonra sen açıklama yapmak, avukata iletmek zorunda kalıyorsun işinin gücünün arasında."

8DAVA AÇACAĞIM

"DAVA AÇACAĞIM"

"Ayıp bu ya düpedüz, habercilik değil. Benim hakkımda yalan haber yapan her yere her zaman dava açacağım... Sosyal medya iyi ki var, bu çağda insanları kandırmak daha zor. Dünya değişiyor, gelişiyor, yalan haber işi umarım sona erer. İşinin iyisi, saygın kişi ve kuruluşlara böyle haberlere yer vermedikleri için teşekkür ediyorum."

9Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf “Sinirlenince takipten çıkıyorum

Bunun ardından konuyla ilgili muhabirlerle de konuşan Ece, çıkan haberlere sitem etmişti. ”Benim zaten erkek arkadaşım var" diyen güzel oyuncu, "İnsanın erkek arkadaşı varken böyle haberler yapılması son derece ayıp. Ben Buğrahan’la beraberim. Ayrıldığımız haberleri doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

10Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf “Sinirlenince takipten çıkıyorum

Eda Ece, sözlerine; "Danilo’yla 2016’da beraber ‘Görümce’ filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik. 2016’dan beri görmediğim birisiyle haber çıkıyor. Benim hiçbir suçum yok, Danilo’nun hiçbir şeyden haberi yok. Masa başı haberler gazeteciliğinde prestijini bozuyor bence. Hem kendisine zarar hem bize zarar ne gereği var" diye devam etmişti.

11O GERÇEĞİ EN İYİ BİLEN İNSAN

"O GERÇEĞİ EN İYİ BİLEN İNSAN"

Erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer’in tepkisiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Eda Ece, ”O gerçeği en iyi bilen insan olduğu için ‘bu yalan haber işi keşke olmasaydı’ dedi” şeklinde konuşmuştu.

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