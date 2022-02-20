Eda Ece’den sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ilgili itiraf! “Sinirlenince takipten çıkıyorum!"

Eda Ece, sözlerine; "Danilo’yla 2016’da beraber ‘Görümce’ filminde rol aldık. Çok da sevdiğim bir rol arkadaşımdı, bir daha da görüşmedik. 2016’dan beri görmediğim birisiyle haber çıkıyor. Benim hiçbir suçum yok, Danilo’nun hiçbir şeyden haberi yok. Masa başı haberler gazeteciliğinde prestijini bozuyor bence. Hem kendisine zarar hem bize zarar ne gereği var" diye devam etmişti.