Ece Gürel'in son paylaşımları ortaya çıktı! Bu paylaşımlarla ne mesaj vermek istedi?

Gürel, şu ifadelere yer vermişti: "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder.""Karma der ki bir insana davranışının aynısını sende yaşarsın o insan seni ne kadar sevse de onu anlamazsın ya da çabalarını görmezsin. O halde herkes kendi yolundan devam etmeli..."