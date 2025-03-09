Ece Gürel'in son paylaşımları ortaya çıktı! Bu paylaşımlarla ne mesaj vermek istedi?
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken mimar Ece Gürel'in yaşadıkları sır perdesini koruyor. Gözler otopsi incelemesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Öte yandan Ece Gürel'in Instagram sayfası ortaya çıktı. Sayfasında tarot yorumlarını paylaşan Gürel'in aynı zamanda 'online kurşun döktürdüğü' de görüldü. İşte Ece Gürel'in sayfasından son paylaşımları:
• 09 Mart 2025 - 14:13 • Son Güncelleme:
• 09 Mart 2025 - 14:13 • Son Güncelleme: