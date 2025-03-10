Ece Gürel'in ölümünde sır perdesi kalkıyor mu? Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı.Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.