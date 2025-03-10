Ece Gürel'in ölümünde sır perdesi kalkıyor mu? Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
Mimar Ece Gürel'in ölümünün ardından sır dolu detaylar merak ediliyor. Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meditasyonla ilgilenen Ece Gürel’in ormanda 4 gün boyunca yaşadıkları sır perdesini korurken, savcılık ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Ece Gürel'in ölümü ardından birçok soru bıraksa da onunla son mesajlaştığı arkadaşı Özge A. Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.
• 10 Mart 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2025 - 07:54 • Son Güncelleme: