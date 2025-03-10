Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemEce Gürel'in ölümünde sır perdesi kalkıyor mu? Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler
HaberlerGündem Haberleri Ece Gürel'in ölümünde sır perdesi kalkıyor mu? Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Ece Gürel'in ölümünde sır perdesi kalkıyor mu? Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Ece'ye tuvaletleri temizlettiler

Mimar Ece Gürel'in ölümünün ardından sır dolu detaylar merak ediliyor. Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meditasyonla ilgilenen Ece Gürel’in ormanda 4 gün boyunca yaşadıkları sır perdesini korurken, savcılık ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. Ece Gürel'in ölümü ardından birçok soru bıraksa da onunla son mesajlaştığı arkadaşı Özge A. Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.

• 10 Mart 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
• 10 Mart 2025 - 07:54 • Son Güncelleme:
1Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Türkiye 2 Mart'ta evinden çıkıp gittiği Belgrad ormanında kaybolan ve sağ bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki mimar Ece Güler'i konuşuyor. Güler'in sır dolu kayboluşu ve ölümüyle ilgili yeni detaylara SABAH gazetesi ulaştı.

2Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Kaybolduğu ilk gün eşi Sezer Güler emniyete gidip durumu bildirdi. Bu ihbar gelir gelmez Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışmaya başladı.

3Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Ekipler mimar Ece Güler'i evinden ormana kadar adım adım izledi. Kayıp Şahıslar Büro'nun deneyimli dedektifleri her görüntüyü özenle inceleyip genç kadını takip eden ya da zorlayan biri var mı diye kontrol etti.

441 KİLOMETRE KARELİK ALAN TARANDI

41 KİLOMETRE KARELİK ALAN TARANDI

Yüzlerce saat ve kilometrelerce kamera incelendi. Ece Güler evinden çıkıp önce dolmuşa ardından metroya daha sonra otobüse binerek Belgrad Ormanına girmiş oradan bir daha çıkmamıştı.

5Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ormana girişi olan ancak çıkışı olmayan Güler'i günlerce aradı. 55 kilometre karelik Belgrad ormanının 41 kilometre karelik alanı tarandı. İlk gün genç kadının çantası ve cep telefonu bulundu.

6HİPOTERMİ ORGANLARINI BİTİRDİ

HİPOTERMİ ORGANLARINI BİTİRDİ

Kaybolduktan 3 gece sonra ise saat 01:30 sıralarında eşyalarının bulunduğu alanın tam 6 kilometre uzağında bir alanda yatarken sağ olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Güler'in geçirdiği hipotermi yüzünden iflas eden organları daha fazla dayanamadı ve hayata veda etti.

7SIRLARLA DOLU KAYIP

SIRLARLA DOLU KAYIP

Genç kadının ölümünün ardından sosyal medya da onun hakkında binlerce yorum yapılsa da Ece Güler'in ormana neden gittiği eşyalarını neden bırakıp yürüdüğü sorusu kendisinde saklı bir sır olarak gitti.

8ECE GÜRELİN EN SON KONUŞTUĞU ARKADAŞI O SOHBETİ ANLATTI

ECE GÜREL'İN EN SON KONUŞTUĞU ARKADAŞI O SOHBETİ ANLATTI

SABAH gazetesi Ece Güler'le olay günü kaybolbadan dakikalar önce mesajlaştığı arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesine ulaştı.

9Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö.; "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı.

10Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım diye anlattı.Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.

11BANA KAYBOLDUM YAZDIĞINDA BEN ANLAMADIM

"BANA KAYBOLDUM YAZDIĞINDA BEN ANLAMADIM"

Kaybolduğu gün bana ben Atatürk Arboretum'una gidiyorum dedi diyen Özge A.Ö. daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım dedi.

12NEFES ALMAK İSTİYORUM

"NEFES ALMAK İSTİYORUM"

Ece Gürel'in Astrolomiye ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum diyen Özge A.Ö. o gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi.İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astrolomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı.

13Ece Gürelin ölümünde sır perdesi kalkıyor mu Arkadaşının ifadesinde dikkat çeken iddia: Eceye tuvaletleri temizlettiler

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Özen hakkında 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla yakalama kararı çıkardı. Özen, bugün Bursa polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yeni gözaltı işlemlerinin ya da ifade işlemlerinin de olabileceği öne sürüldü.

14YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ece Gürel'in Belgrad'a gitmek üzere Mecidiyeköy'de metroya bindiği ve Hacıosman Durağında indiği anların güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Güler acele hareketlerle kart basıp metroya geçiş yapıyor.