Ece Gürel'in ölümü sonrası herkes orman banyosu ve çığlık terapisini merak ediyor! Fiyatlar 10 bin liradan başlıyor
Kağıthane'deki evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı'nda bulunan ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'in ölümünden sonra sosyal medya hesabında ilgilendiği konularla gündem oldu. Birçok kişi orman banyosu, çığlık terapisi, doğa terapisi cadılık eğitimi gibi konuları araştırmaya başladı. bu tarz etkinliklerin nasıl yapıldığını ve yaklaşık maliyetleri ne kadar? İşte detaylar...
• 14 Mart 2025 - 10:35 • Son Güncelleme:
• 14 Mart 2025 - 10:35 • Son Güncelleme: