Ece Gürel'in nasıl kaybolduğunu gizemi çözüldü: Babanın iddiası şüphe çekti

EN YAKIN ARKADAŞI İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında mimar Ece Gürel’in ölümünün ardından geride kalan onlarca soru işareti, genç kadının aldığı "cadılık" eğitimleri ve hatta yurt dışında yaşayan arkadaşıyla yaptığı son mesajlaşma masaya yatırıldı. Ece Gürel neden ormana gitmişti? Günlerce ölüme nasıl dayanabilmişti? Aldığı eğitimler mi onu ölüme sürükledi, yoksa İngiltere’de yaşayan arkadaşı Özge’yle son mesajlaşması mı? Ece Gürel kayıpken Belgrad Ormanı’nda olay hakkında bilgi edinmeye giden emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, yazar Sibel Uzun ve Ece’nin en yakın arkadaşı Sonay Mengen genç kadının gizemli ölümü hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı."DERİN TRANSA GEÇİP ŞUURUNU KAYBETMİŞ"Ece Gürel’in aldığı ‘cadılık’ eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çeken Sibel Uzun, bu uygulamaların paranormal şeylere uzandığını, zihin kontrolü hatta derin transa kadar ulaştığını söyleyerek herkesi uyardı. "Bu işin pazarlamasını yapıyorlar" diyen Uzun, genç kadının astral gezintiye çıkmış ve enerjisini sıfırlayarak kaybolmuş olabileceğini söyledi.