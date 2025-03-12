Ece Gürel'in nasıl kaybolduğunu gizemi çözüldü: Babanın iddiası şüphe çekti

CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALIYORDU?
Ece Gürel'in gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi biliniyor ve ders aldığı kişi, Hale Nur Özen... Genç kadının "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.