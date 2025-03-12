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Ece Gürel'in nasıl kaybolduğunu gizemi çözüldü: Babanın iddiası şüphe çekti

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na neden gidip, nasıl kaybolduğu gizemini korurken, ailenin yeni açıklamaları dikkat çekti.

• 12 Mart 2025 - 13:15 • Son Güncelleme:
• 12 Mart 2025 - 13:15 • Son Güncelleme:
1Ece Gürelin nasıl kaybolduğunu gizemi çözüldü: Babanın iddiası şüphe çekti

İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart’ta gittiği Belgrad Ormanı’nda kayboldu. Yapılan aramalar sonucunda Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra arama- kurtarma ekipleri tarafından baygın halde bulundu. Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Gürel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ece Gürel'in ölümündeki sır perdesi ise aydınlanamadı.

2ECE GÜRELİN EŞİ: EŞİM BENDEN BİR ŞEY GİZLEMEZDİ

ECE GÜREL'İN EŞİ: EŞİM BENDEN BİR ŞEY GİZLEMEZDİ

Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, eşinin ölümüne ilişkin ATV'de Müge Anlı İle Tatlı Sert programında açıklamalarda bulundu. Sezer Gürel, "Sosyal meydanın kötü tarafını gördük. Acımız katlanarak devam ediyor. Eşim dört üniversite mezunu, hala okumayı çok sever. Yarışma programına katılmışlığı var. Astroloji ile ilgileniyordu ama bu başka tarafa çekildi. Acımızı yaşayamadık. Eşimi, niye yalnız bıraktın diyorlar. Ben eşimi mutlu etmeyi severdim. Eşim de kurs almak istediğinde alıyordu. Eline telefon alan bir şey sallıyor. Eşimin benden bir şey saklama imkanı yok. Daha önce Belgrad Ormanı'na geldiğimizde eşimiz yürüyüş yolundan çıkmamızı istemezdi." dedi.

3EMNİYET, SON KONUŞULAN KİŞİLERE ULAŞTI

EMNİYET, SON KONUŞULAN KİŞİLERE ULAŞTI

Eşinin telefonun şifresini bilmediğini söyleyen Sezer Gürel, Emniyet'ten Ece Gürel'in son konuştuğu kişilerin arandığı bilgisinin verildiğini belirtti.

4ORMANA GİDECEĞİNİ BİLSEM EŞİMLE GİDERDİM

"ORMANA GİDECEĞİNİ BİLSEM EŞİMLE GİDERDİM"

Eşinin Belgrad Ormanı'ndan cadı eğitimine katıldığı yönünde bilgisi olmadığını belirten Sezer Güler, "Öyle bir şey olsa, eşimi yalnız bırakmazdım. Ben de giderdim. Eşim sadece bunlara meraklıydı. Ormana kafa dağıtmaya gitmişti." dedi.

5EŞİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ RAKAMLAR MESAJ MI İÇERİYOR

EŞİNİN SOSYAL MEDYA HESABINDAKİ RAKAMLAR MESAJ MI İÇERİYOR?

Sezer Gürel Müge Anlı'nın sorması üzerine Instagram profilindeki rakamlara ilişkin "Bir gün eşim geldi Ece, numaramaların şanslı olduğuna inanırdı, kendi düzenledi onları. Hiç bilgim yok, kötü bir şey olduğunu sanmıyorum. Astroloji dersi aldığı için numaraların şanslı oluğuna inanıyordu. Ben çok ilgilenmediğim için ona iyi geldiğini düşünerek karşı çıkmadım." ifadelerini kullandı. Eşi Sezer'in açıklamalarını Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu da doğruladı.

6BABANIN ŞÜPHESİ: ECEYİ BİRİNİN GÖTÜRÜP, ORMANA GERİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

BABANIN ŞÜPHESİ: ECE'Yİ BİRİNİN GÖTÜRÜP, ORMANA GERİ GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

Bugün savcılığa gideceğini belirten Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, "Bölge 2 kere tarandı. dronelarla ve termal kameralarla arandı. Orada olsa muhakkak görünürdü. Bu kız uçmadı ya... Dört gün orada kalması mümkün değil. 4 gün ormanda kaldığına inanmıyoruz. Benim kızım bilinçli bir insan. Benim artık aklım almıyor. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ece'yi birinin götürüp, ormana geri getirdiğini düşünüyoruz" dedi.

7ECE ONLİNE KURŞUN DÖKERDİ

"ECE ONLİNE KURŞUN DÖKERDİ"

Ece Gürel'in annesi Gülşen Koçoğlu, kızının online kurşun döktüğünü ve hacamat yaptırdığını belirtti. Acılı anne, Ece'nin bunları para için yapmadığını söyledi.

8KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

KAFA KARIŞTIRAN GÖRÜNTÜ

Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na neden gittiği ve nasıl kaybolduğu gizemini korurken gündeme gelen bir görüntü kafa karıştırdı. Görüntülerde "kahkaha yogası" etkinliğinde buluşan bir grup insanın giydikleri ilginç kostümlerle tuhaf hareketler sergilediği görülüyor.

9CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALIYORDU

CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALIYORDU?

Ece Gürel'in gizemli sayılar, fal, kurşun dökme gibi konulara olan ilgisi biliniyor ve ders aldığı kişi, Hale Nur Özen... Genç kadının "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, dün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1070Lİ YILLARIN METODU: ÇIĞLIK TERAPİSİ

70'Lİ YILLARIN METODU: ÇIĞLIK TERAPİSİ

Ece Gürel'in çığlık terapisi için Belgrad Ormanı'na gittiği iddialarıyla ilgili konuşan Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, "Çığlık terapisi 70'li yıllarda bir metot olarak kullanılmış olsa da sonrasında bu devamlılığı olmayan, bilimsel bulunmayan bir yöntem." ifadelerini kullandı.Ece Gürel'in cadıılık eğitimi aldığı da ileri sürülmüştü. Uluğ Çağrı Beyaz, uzmanlar bunun bilimsel temelinin olmadığını vurguluyor ve denetimlerin artırılması gerekliliğine vurgu yapıyor.

11EN YAKIN ARKADAŞI İLK KEZ KONUŞTU

EN YAKIN ARKADAŞI İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında mimar Ece Gürel’in ölümünün ardından geride kalan onlarca soru işareti, genç kadının aldığı "cadılık" eğitimleri ve hatta yurt dışında yaşayan arkadaşıyla yaptığı son mesajlaşma masaya yatırıldı. Ece Gürel neden ormana gitmişti? Günlerce ölüme nasıl dayanabilmişti? Aldığı eğitimler mi onu ölüme sürükledi, yoksa İngiltere’de yaşayan arkadaşı Özge’yle son mesajlaşması mı? Ece Gürel kayıpken Belgrad Ormanı’nda olay hakkında bilgi edinmeye giden emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, yazar Sibel Uzun ve Ece’nin en yakın arkadaşı Sonay Mengen genç kadının gizemli ölümü hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı."DERİN TRANSA GEÇİP ŞUURUNU KAYBETMİŞ"Ece Gürel’in aldığı ‘cadılık’ eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çeken Sibel Uzun, bu uygulamaların paranormal şeylere uzandığını, zihin kontrolü hatta derin transa kadar ulaştığını söyleyerek herkesi uyardı. "Bu işin pazarlamasını yapıyorlar" diyen Uzun, genç kadının astral gezintiye çıkmış ve enerjisini sıfırlayarak kaybolmuş olabileceğini söyledi.

12ECE ÇOK AKLI BAŞINDA BİR KIZDI

"ECE ÇOK AKLI BAŞINDA BİR KIZDI"

İlk kez Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan Sonay Mengen, en yakın arkadaşı Ece Gürel hakkında şöyle konuştu:"Ece çok aklı başında bir kızdı. Kesinlikle böyle bir şey yapacak bir insan değildi. Onu Belgrad Ormanı’na yönlendiren aldığı eğitimler olabilir.",

13NE OLMUŞTU

NE OLMUŞTU?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış ancak müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.Gürel'in cenazesi, dün Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.