Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel'in bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!
Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan Ece Gürel 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldı? Orman Fakültesi mezunu olan Ece Gürel 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Peki Gürel 4 gün boyunca dondurucu soğuğa, açlığa rağmen nasıl hayatta kaldı? Öte yandan Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yaşanıyor.
• 06 Mart 2025 - 12:51 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2025 - 12:51 • Son Güncelleme: