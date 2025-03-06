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GündemEce Gürel nasıl hayatta kaldı? Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel'in bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!
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Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel'in bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı!

Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan Ece Gürel 4 gün boyunca nasıl hayatta kaldı? Orman Fakültesi mezunu olan Ece Gürel 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Peki Gürel 4 gün boyunca dondurucu soğuğa, açlığa rağmen nasıl hayatta kaldı? Öte yandan Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yaşanıyor.

• 06 Mart 2025 - 12:51 • Son Güncelleme:
• 06 Mart 2025 - 12:51 • Son Güncelleme:
1Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan ve 4 gün boyunca ne yediği, dondurucu soğuğa karşı nasıl hayatta kaldığı merak edilen Ece Gürel'in ailesi konuştu.

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2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan peyzaj mimarı Gürel'i (36) bulmak için başlatılan çalışmalar dördüncü gününde sonuç verdi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde bulundu.

3Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı



Bunun üzerine uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı. Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

4Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı



Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.

5Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Belgrad Ormanı'na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel, 6 Mart günü saat 01.15 itibariyle sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Gürel, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ece Gürel'in bulunma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Gürel'in bilincinin açık olduğu görülüyor.

6Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı



Ambulansla Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Ece Gürel'in annesi, babası ve eşi müjdeli haberi alınca birbirlerine sarıldı.

Eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı'nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok sevinçli olduklarını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Biz üşüdük, donduk. O günlerce neler yaptı orada? Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir soru daha sormam, onu bir daha bırakmam." ifadelerini kullandı.

Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, "Allah'ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim." dedi.

7Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Anne Gülşen Koçoğlu da gerçekten büyük bir mucize yaşadıklarını dile getirerek, "Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım." şeklinde konuştu.

8VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ

"VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ"



Ece Gürel’i bulan arama kurtarma ekibi MAG-AME gönüllüsü Turan Altun yaşananları anlattı. Altun, “İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu" dedi.

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.

"BULUNDU DİYE BEN BAĞIRDIM"

Akşam saat 21.00 sıralarında alana gelerek aramalara katıldığını belirten Altun, "Bize 05.00’ten 13.00’e kadar koordinat verdiler. 6’ncı ve 7’nci koordinatta arama yaptık, aramızda 5’er metre aralıklarla toplam 16 kişiydik. 4 tane çevik kuvvet ekibi güvenliğimizi aldı. Toplam 30 metrelik açılarla alan taraması yaptık. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği olarak uzun süredir bu işlerde aktif olarak gönüllüyüz. Alanda ekip arkadaşımla beraber yan yanaydık. Ben, bulundu diye bağırdım. Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale ekipleri olarak uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz. Doğru şekilde nasıl yapılması gerekiyorsa alanda o şekilde çalışmasını yürüttük" ifadelerini kullandı.

9İçişleri Bakanı Yerlikayadan son dakika Ece Gürel açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan son dakika Ece Gürel açıklaması



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür kayıp olan ve gece 01.015 sıralarında bulunan Ece Gürel ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu.

3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti.

Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Drone’larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01.15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum." dedi.

10ECE GÜRELİN KALBİ DURDU

ECE GÜREL'İN KALBİ DURDU

CNN Türk muhabiri Serdar Er, 72 saat sonra bulunan Ece Gürel'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aktardı. Serdar Er, Ece Gürel'in kalbinin durduğu ve durumunun kritik olduğunu aktardı.

11BULUNDUĞU YERLE İLGİLİ ŞOK GERÇEK

BULUNDUĞU YERLE İLGİLİ ŞOK GERÇEK

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda Ece Gürel'in sağ bulunmasıyla ilgili yeni bilgiler ekrana taşındı. Ece Gürel'in bulunduğu yere dikkat çeken Müge Anlı, "Çantasıyla montunun bulunduğu yerin 9 metre ilerisinde bulundu. Onlarca kişinin gezdiği yere, çantasının yerine geri dönmüş." şeklinde konuştu.

1272 SAAT NASIL HAYATTA KALDI

72 SAAT NASIL HAYATTA KALDI?

Ece Gürel'in 72 saat boyunca soğuktan korunarak nasıl hayatta kaldığı da merak konusu oldu. Müge Anlı yayınında, Ece Gürel'in yürüyerek vücut ısısını yüksek tuttuğu ve bu şekilde hayatta kaldığı belirtiliyor

13ANNE KONUŞTU: ECE İYİ

ANNE KONUŞTU: ECE İYİ

Ece Gürel'in durumuyla ilgili son bilgileri aktaran anne Gürel de, "Ece'nin durumu iyi. İlk bulunduğunda yoğun bakıma alındı." dedi.

14VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ

'VÜCUDU ISINDIKTAN 6 DAKİKA SONRA SES VERDİ'

Mahalle Afet Gönülleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) gönüllüsü Turan Altun, "İlk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı. Ama 72 saat dolduğu için vücudu artık tamamen buz kesmişti. Termal battaniyeyi üzerine serdik, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. Sinirleri kendinde olduğunu hissettik, bağırması da bunun göstergesiydi. Daha çok mutlu olduk. Normal yola kadar 2 kilometre taşıdık" şeklinde konuştu.

15Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı
16Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı
17Ece Gürel nasıl hayatta kaldı Belgrad Ormanında sağ bulunan Ece Gürelin bulunduğu yer ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı