Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!

Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu, paylaşımında; "Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep Bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek" ifadelerini kullandı.