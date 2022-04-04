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MagazinEce Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!
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• 04 Nisan 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:

Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar!

Oyuncu Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu çifti, geçtiğimiz hafta ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin doktoru o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

• 04 Nisan 2022 - 12:43 • Son Güncelleme:
1Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar
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Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile Haziran 2021'de Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikâh masasına oturmuştu. Çiftin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.

2İLK GEZ GELİNLİKLE GÖRDÜM

"İLK GEZ GELİNLİKLE GÖRDÜM"

Düğün töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Ölmez, Ece Çeşmioğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirtmiş ve "Ben de Ece'yi gelinlik içinde ilk kez gördüm, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.Heyecanlı halleri ile dikkat çeken Çeşmioğlu ise "Heyecandan ayakkabımın altına isim yazmadım, ben gidip hemen isimleri yazayım" demişti.

3KUCAĞIMA İLK ALDIĞIMDA ÇOK HEYECANLANDIM

"KUCAĞIMA İLK ALDIĞIMDA ÇOK HEYECANLANDIM"

Mutlu evlilikleri devam eden çiftten kısa bir süre sonra bebek müjdesi gelmişti. Kızları olacağı ortaya çıkan Ölmez ile Çeşmioğlu, geçtiğimiz hafta ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Hastane kapısında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ölmez, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" dedi.Kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan başarılı oyuncu, "Zeynep 3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

4AĞLAMAMAK İÇİN DİRENDİM AMA DAYANAMADIM

"AĞLAMAMAK İÇİN DİRENDİM AMA DAYANAMADIM"

Ölmez, muhabirlerin "Doğum anında eşinizi yalnız bırakmamışsınız. Nasıl bir duyguydu?" sorusuna ise "Doğuma girdim, kızımın kafasını ilk gördüğümde resmen gözyaşlarıma hakim olamadım. Ağlamamak için direndim ama daha fazla dayanamadım. Hatta ilk temasımız da oldu kızım ile, yukarıda da ilk kez ben üstünü değiştirdim" cevabını verdi.

5DOĞUM FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

DOĞUM FOTOĞRAFLARINI YAYINLADI

Tüm bu yaşananların ardından Çeşmioğlu'nun doktoru Furkan Kayabaşoğlu ise sosyal medya hesabından doğum fotoğraflarını paylaştı.

6Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar

Doğum sürecini anlatan Kayabaşoğlu, paylaşımında; "Hamileliğin ilk başında telefonda tanışmıştık Ece ile. Geceye yakın bir saatte, benzin istasyonundaydım. Heyecanıyla, samimiyetiyle daha yüz yüze tanışmadan hissetmiştim ki harika bir dokuz ay bekliyordu bizi. Her şey gayet yolunda gitti, biz hep iyiyi, hep güzeli konuştuk ve sağlıkla kavuştuk Zeynep Bebeğimize. Sevgili Taner memlekette doktor olarak benden daha fazla tanınıyor orası kesin. Ama gerçek bir ameliyathanede ilk defa bulundu. Ve asıl mucizenin doktor değil 'baba olmak' olduğu gerçeği ile tanışmış oldu. Bu güzel meslek sayesinde iki güzel dost daha girdi hayatıma. Bir de çitlembik bir melek" ifadelerini kullandı.

7Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar

Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.

8Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin bebeklerine kavuştukları anlar

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