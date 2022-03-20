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MagazinEbru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...
HaberlerMagazin Haberleri Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...
• 20 Mart 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...

Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...

• 20 Mart 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:
1Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...
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Ebru Şallı- Uğur Akkuş cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ebru Şallı 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş'tan boşanma kararı aldı.

2Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

Eski eşi Gonca Sağlam'ı 18 Aralık 2016'da darp edip burnunu kıran Akkuş, açılan davada basit yaralama suçundan yargılanmıştı.

3EBRU ŞALLININ EŞİ TUTUKLANMIŞ

EBRU ŞALLI'NIN EŞİ TUTUKLANMIŞ!

1 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasından hüküm giyen Uğur Akkuş'un hakkında kesinleşmiş karar 7 Eylül 2021'de verildi.

4Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi'nin itirazını reddettiği Akkuş'un cezaevi günlerinin başladığı ortaya çıktı.

5UĞUR AKKUŞ SALGIN NEDENİYLE ÇIKMIŞ

UĞUR AKKUŞ SALGIN NEDENİYLE ÇIKMIŞ

Takvim Gazetesi'nin ulaştığı belgelerde Akkuş'un 28 Şubat 2022'de Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle ayrıldığı ortaya çıktı.

6Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

Akkuş'un, ABD tatilinden döndükten sonra tutuklandığı cezaevine gönderildiği öğrenildi.

7Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

İzin süresini Şişli'deki bir AVM'deki ikametgahında geçirmesi zorunlu olan Akkuş'un ruhsatlı silahına da el konuldu.

8Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

Ünlü işadamının İzmir'de olan eski eşi Gonca Sağlam'a yaklaşması da kesinlikle yasak.

9Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

2019 yılında Ebru Şallı ile ikinci evliliğini yapan Uğur Akkuş'un ilk evliliğinden 2 çocuğu var.

10Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

Uğur Akkuş'un Gonca Akkuş ile evliliği 10 yıl sürdü.

11Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

Gonca Akkuş, iki çocuğunun babası Uğur Akkuş ile olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı...

12Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı'nın, artık boşanma kararı aldığı idida edildi. Evlenir evlenmez soyadını değiştiren Şallı, sosyal medya hesabında bir değişiklik yaptıı. Eski manken, Akkuş soyadını kaldırdı.

13Ebru Şallının eşi Uğur Akkuş tutuklandı Silivride yattığı ortaya çıktı...

2. Sayfa'nın haberine göre, Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...