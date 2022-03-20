• 20 Mart 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:
Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş tutuklandı! Silivri'de yattığı ortaya çıktı...
Ünlü sunucu ve model Ebru Şallı'nın iş insanı eşi Uğur Akkuş hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Haciz ve dolandırıcılık olaylarıyla anılan iş adamının, geçtiğimiz ay Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu anlaşıldı. İşte detaylar...
• 20 Mart 2022 - 11:54 • Son Güncelleme:
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Ebru Şallı- Uğur Akkuş cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Ebru Şallı 2019 yılında evlendiği Uğur Akkuş'tan boşanma kararı aldı.
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