Ebru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye

Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadı. Ünlü şarkıcı bu anları Instagram hesabından paylaştı ve "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye, ben yıkarım" notunu düştü.