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MagazinEbru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye
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• 17 Nisan 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:

Ebru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye

Şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadı. Ünlü şarkıcı bu anları Instagram hesabından paylaştı ve "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye, ben yıkarım" notunu düştü.

• 17 Nisan 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:
1Ebru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye
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Kendi markasının çıkaran ünlüler kervanına katılan şarkıcı Ebru Polat, sevgilisi Tolgahan Yıldız'ın ayaklarını yıkadı. Ünlü şarkıcı bu anları Instagram hesabından paylaştı ve "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye, ben yıkarım" notunu düştü.

2Ebru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye

Sosyal medyadan cesur paylaşımlara imza atan şarkıcı Ebru Polat, bu kez birçok kişinin tepkisini çekecek paylaşıma imza attı.

3Ebru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye

Bir süredir Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan Ebru Polat, dekolteli kırmızı tulumuyla kamera karşısına geçti ve sevgilisinin ayaklarını yıkadı.

4KİM DEMİŞ AYIP DİYE

'KİM DEMİŞ AYIP DİYE'

Polat'ın, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye. Ben yıkarım" notunu düştüğü paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ayakları yıkanan Yıldız "Mutluluktan ellerimin üstünde yürüyorum" dedi.

5Ebru Polat: Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye

Birçok sosyal medya kullanıcısı Polat'ın bu davranışını eleştirdi.

6FİLTRE DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

FİLTRE DETAYI GÖZLERDEN KAÇMADI

Öte yandan fotoğraflarına filtre uygulayan Polat, videoda yakayı ele verdi.

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