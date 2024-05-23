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Gündem (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme
Haberler Gündem Haberleri (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

(e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

E-Devlet'e "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geldi. Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Peki, e devlet üzerinden kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? İşte e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama…

• 23 Mayıs 2024 - 10:09 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 10:09 • Son Güncelleme:
1 (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor. İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.

2 (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

Akıllı telefonlardan uygulama üzerinden e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor.

3 (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

1- Arama kısmına Kaza Tutanağı yazılıyor.

2- Yeni tutanak oluştur ya da yeni tutanağa dahil ol seçeneklerinden biri uygunluk durumuna göre seçiliyor.

3- Bulunulan konum giriliyor.

4 (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

4- Araç bilgileri giriliyor.

5- Kaza senaryosu hazırlanıyor.

6- Kazaya ilişkin fotoğraflar ekleniyor.

7- Trafik sigortası bilgileri giriliyor.

8- Tutanak tamamlanıp Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderiliyor.

5 (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasını güncellemeniz ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif etmeniz gerekiyor.

-E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazarak "Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi" tarafından sunulan "Kaza

Tutanağı" hizmetine tıklayın

6 (e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

-"Yeni tutanak oluştur" veya "Yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden birini seçin

-Sonraki aşamada kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin

-Kaza ekranında, ekrandaki seçenekleri kullanarak kazanın senaryosunu hazırlayın

-Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin

-Sigorta bilgilerini girin

-Tutanağı tamamlayıp kaydettikten sonra SBM sistemine gönderimi yapılacak