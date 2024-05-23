(e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme

Trafik kazalarında tutulan tutanaklar direkt olarak e-Devlet üzerinden sisteme işlenebiliyor. İki aşamalı girişin açık olduğu tüm e-Devlet hesaplarından Kaza Tutanağı girilebiliyor. Şu anda sadece iki aracın karıştığı kazalar sisteme girilebiliyor. Zincirleme kazalarda kaza tespit tutanağının kağıt olarak doldurulması gerekiyor.