(e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama) Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? e devlet kaza tespit tutanağı görüntüleme
E-Devlet'e "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği geldi. Trafik kazaları sonrasında doldurulan kaza tutanağı artık e-Devlet üzerinden doldurulabilecek. Peki, e devlet üzerinden kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur, doldurulduktan sonra ne yapılır? İşte e devlet kaza tutanağı oluşturma-sorgulama…
• 23 Mayıs 2024 - 10:09 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 10:09 • Son Güncelleme: