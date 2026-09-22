Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor
Sonbahar ile birlikte kış hazırlıkları da başladı. En başta da salçalık yapmak için Düzceliler pazar yerlerine akın ediyor. Marketlerde olmasına rağmen Düzceliler kendi hazırladıkları salçalıkların daha kaliteli olduğunu belirtiyor.
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Havaların soğuması sonbaharın gelmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi hazırlıkları da başladı. Düzceliler kışın kullanacakları başta salça olmak üzere birçok yiyecek için pazar yerlerinin yolunu tutuyor. Düzce semt pazarlarında ise kışlık hazırlık için gelenler yoğunluk oluşturuyor.
Kışlık salça yapmak için Aziziye Mahallesi'ndeki pazara gelen Ayşe Yumaklı, marketlerde salça bulunabildiğini ancak evde yapılan salçanın yerinin başka olduğunu belirtti. Ayşe Yumak, "Kışlık hazırlığımız başladı. Salça biberlerini almaya geldik. Salçalarımızı kavanozlarımıza yapıp kışın kullanacağız. Salçalık biber, domates alıyoruz. Marketlerde de salçalar var ama kendi evimizde yaptığımız daha iyi oluyor. Daha taze daha güvenilir, bereketli oluyor. Zorluğu oluyor ama kış boyunca da kullanıyoruz" dedi.
Biber salçasının yapılışını da anlatan Yumaklı, "Biberlerimizi alıyoruz, güzelce temizliyoruz. Kazanda haşlıyoruz, süzdürüyoruz. Sonra çekiyoruz ve kavanozlara koyup saklıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hiç bozulmuyor, kullanımı da rahat oluyor. Kendi ellerimizle yaptığımız için daha güvenilir ve taze oluyor. Bir kavanoz salça bir yıl çok rahat dayanıyor" ifadelerinde bulundu.