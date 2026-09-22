Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor

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Kışlık salça yapmak için Aziziye Mahallesi'ndeki pazara gelen Ayşe Yumaklı, marketlerde salça bulunabildiğini ancak evde yapılan salçanın yerinin başka olduğunu belirtti. Ayşe Yumak, "Kışlık hazırlığımız başladı. Salça biberlerini almaya geldik. Salçalarımızı kavanozlarımıza yapıp kışın kullanacağız. Salçalık biber, domates alıyoruz. Marketlerde de salçalar var ama kendi evimizde yaptığımız daha iyi oluyor. Daha taze daha güvenilir, bereketli oluyor. Zorluğu oluyor ama kış boyunca da kullanıyoruz" dedi.