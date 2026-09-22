Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDüzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor
HaberlerGündem Haberleri Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor

Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor

22.09.2026 - 10:37Güncellenme Tarihi:

Sonbahar ile birlikte kış hazırlıkları da başladı. En başta da salçalık yapmak için Düzceliler pazar yerlerine akın ediyor. Marketlerde olmasına rağmen Düzceliler kendi hazırladıkları salçalıkların daha kaliteli olduğunu belirtiyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor

Havaların soğuması sonbaharın gelmesiyle birlikte yaklaşan kış mevsimi hazırlıkları da başladı. Düzceliler kışın kullanacakları başta salça olmak üzere birçok yiyecek için pazar yerlerinin yolunu tutuyor. Düzce semt pazarlarında ise kışlık hazırlık için gelenler yoğunluk oluşturuyor.

2Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor

Kışlık salça yapmak için Aziziye Mahallesi'ndeki pazara gelen Ayşe Yumaklı, marketlerde salça bulunabildiğini ancak evde yapılan salçanın yerinin başka olduğunu belirtti. Ayşe Yumak, "Kışlık hazırlığımız başladı. Salça biberlerini almaya geldik. Salçalarımızı kavanozlarımıza yapıp kışın kullanacağız. Salçalık biber, domates alıyoruz. Marketlerde de salçalar var ama kendi evimizde yaptığımız daha iyi oluyor. Daha taze daha güvenilir, bereketli oluyor. Zorluğu oluyor ama kış boyunca da kullanıyoruz" dedi.

3Düzce'de semt pazarlarında görüldü: Şehir halkı bundan vazgeçemiyor

Biber salçasının yapılışını da anlatan Yumaklı, "Biberlerimizi alıyoruz, güzelce temizliyoruz. Kazanda haşlıyoruz, süzdürüyoruz. Sonra çekiyoruz ve kavanozlara koyup saklıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Hiç bozulmuyor, kullanımı da rahat oluyor. Kendi ellerimizle yaptığımız için daha güvenilir ve taze oluyor. Bir kavanoz salça bir yıl çok rahat dayanıyor" ifadelerinde bulundu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi