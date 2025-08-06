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Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!

06.08.2025 - 12:35Güncellenme Tarihi:

Düzce'de serinlemek için ormana giden bir aile ormanlık alanda sincapla karşılaştı. Sincabı elleri ile besleyen aile, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

1Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!

Düzce'de hava sıcaklarından bunalan vatandaşlar ormanlık alanlara giderek serinlemeye çalışıyor.

2Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!

Bu çerçevede ormanlık alanda ailesi ile birlikte serinlemeye çalışan Bedir Han, ağaçların üzerinde kendilerini izleyen sincabı fark etti.

3Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!

Sincabı yanına çağırıp beslemek isteyen Han ailesi, hayvana çeşitli yiyecekler uzattı.

4Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!

Doğal hayat ortamında aileden çeşitli yiyecekler alan sincaba aile üyeleri elleri ile yemek vermeye devam ederken, o anlar cep telefonu kamerası ile de kaydedildi.

5Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!

Aile bireyleri, diğer hayvanlar içinde ormanlık alana yanlarında getirdikleri yiyecekleri bıraktı.