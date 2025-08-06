Düzce'de ormanda sincapla karşılaştı, elleriyle besledi!
06.08.2025 - 12:35Güncellenme Tarihi:
Düzce'de serinlemek için ormana giden bir aile ormanlık alanda sincapla karşılaştı. Sincabı elleri ile besleyen aile, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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Düzce'de hava sıcaklarından bunalan vatandaşlar ormanlık alanlara giderek serinlemeye çalışıyor.
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Bu çerçevede ormanlık alanda ailesi ile birlikte serinlemeye çalışan Bedir Han, ağaçların üzerinde kendilerini izleyen sincabı fark etti.
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Sincabı yanına çağırıp beslemek isteyen Han ailesi, hayvana çeşitli yiyecekler uzattı.
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Doğal hayat ortamında aileden çeşitli yiyecekler alan sincaba aile üyeleri elleri ile yemek vermeye devam ederken, o anlar cep telefonu kamerası ile de kaydedildi.
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Aile bireyleri, diğer hayvanlar içinde ormanlık alana yanlarında getirdikleri yiyecekleri bıraktı.