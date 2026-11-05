Düzce'de kurallara uymayan yandı! İş yerleri tek tek incelendi

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2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, gerekli yakıt özelliklerini taşımayan katı yakıtları satan, depolayan veya taşıyanlara 143 bin 791 TL, gerekli belge ve izinleri almadan faaliyet gösterenlere ise 215 bin 693 TL idari ceza uygulandığı da denetimler kapsamında esnafa hatırlatıldı.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mevzuata uygun kömür satışının sağlanması, ayrıca kış aylarında kısa süreli ve merkezde etkili olan hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla denetim yapıldığına dikkat çekildi. Denetimlerle eş zamanlı olarak vatandaşların da bilinçlendirilmesi hedeflenirken, hava kalitesini olumsuz etkileyen standart dışı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi için çalışmaların kış sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.