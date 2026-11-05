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Düzce'de kurallara uymayan yandı! İş yerleri tek tek incelendi

05.11.2026 - 09:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'de kış öncesi hava kirliliğine karşı belediye ekipleri düğmeye bastı. Çevre mühendisleri eşliğinde 42 iş yerinde 540 ton kömürü denetleyen ekipler, kurallara uymayan satıcılara 215 bin 693 TL'ye varan dev cezalar uygulanacağını açıkladı.

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1Düzce'de kurallara uymayan yandı! İş yerleri tek tek incelendi

Düzce Belediyesi, 2026 yılı kış sezonu kapsamında hava kalitesinin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde katı yakıt satışı yapan toplam 42 iş yerinde 540 ton kömür denetlendi.

2Düzce'de kurallara uymayan yandı! İş yerleri tek tek incelendi

Hava Kalitesinin Korunması Amacıyla Katı Yakıtların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kömür satışı yapan işletmelerin mevzuat gereği bulundurması gereken Katı Yakıt Satıcısı Belgesi ve Satış İzin Belgesi kontrol edildi. Ayrıca satışa sunulan kömür torbalarının üzerinde yer alması gereken uygunluk belge numaraları ile kömürlerin kalorifik değerleri de tespit edildi.

3Düzce'de kurallara uymayan yandı! İş yerleri tek tek incelendi

Denetimlerde, 2021/24 sayılı Mahalli Çevre Kurulu (MÇK) kararı doğrultusunda Düzce merkez ve ilçelerinde 6400 kcal altında kalorifik değere sahip kömürlerin satışının ve kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı. Ekipler, Çevre Mühendisi eşliğinde yapılan denetimlerde satışa sunulan yakıtların belirlenen standartlara uygunluğunu titizlikle kontrol etti.

4Düzce'de kurallara uymayan yandı! İş yerleri tek tek incelendi

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında, gerekli yakıt özelliklerini taşımayan katı yakıtları satan, depolayan veya taşıyanlara 143 bin 791 TL, gerekli belge ve izinleri almadan faaliyet gösterenlere ise 215 bin 693 TL idari ceza uygulandığı da denetimler kapsamında esnafa hatırlatıldı.Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, mevzuata uygun kömür satışının sağlanması, ayrıca kış aylarında kısa süreli ve merkezde etkili olan hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla denetim yapıldığına dikkat çekildi. Denetimlerle eş zamanlı olarak vatandaşların da bilinçlendirilmesi hedeflenirken, hava kalitesini olumsuz etkileyen standart dışı yakıtların satışının ve kullanımının önlenmesi için çalışmaların kış sezonu boyunca devam edeceği bildirildi.

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