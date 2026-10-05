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Düzce'de dev altyapı hamlesi! Yılların çilesi tarih olacak

05.10.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi tarafından sürdürülen içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında şehir şebekesinin 43 kilometrelik bölümü yenilendi. Şıralık Mahallesi'ndeki şebeke yenileme çalışmalarının birinci etabında da sona gelinirken, bölgede asfalt hazırlıklarına başlanacağı bildirildi.

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1Düzce'de dev altyapı hamlesi! Yılların çilesi tarih olacak

Düzce Belediyesi, kent genelinde eskiyen içme suyu hatlarının yenilenmesine yönelik altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, devam eden çalışmalar kapsamında şehir içme suyu şebekesinin 43 kilometrelik bölümünün yenilendiğini açıkladı.

2Düzce'de dev altyapı hamlesi! Yılların çilesi tarih olacak

 Eski hatlardan kaynaklanan sorunların yeni şebeke sistemiyle giderilmesinin hedeflendiğini belirten Özlü, çalışmalarla içme suyunun daha düzenli ve güvenli şekilde vatandaşlara ulaştırılmasının amaçlandığını ifade etti.

3Düzce'de dev altyapı hamlesi! Yılların çilesi tarih olacak

Şıralık Mahallesi'nde yürütülen şebeke yenileme çalışmalarının birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Özlü, altyapı çalışmalarının ardından bölgede asfalt hazırlıklarına başlanacağını bildirdi. Kent genelindeki içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarının etaplar halinde devam edeceği belirtildi.

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