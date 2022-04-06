Dünyanın gözü kritik kent Mariupol’de! Tahliyede Türkiye formülü 80 bin kişinin umudu oldu...
Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki bombalama ve saldırıları devam ediyor. Rusya işgalinde yerle bir olan ve büyük bir insani felakete doğru giden Mariupol kentinden 80 bin sivilin tahliyesi için Türkiye formülü gündemde. Türkiye’nin bölgede tahliye operasyonuna hem Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski hem de Rusya Genelkurmayı’ndan olumlu sinyaller geldi. Bucha kentindeki katliama dünyada tepkiler yağarken Rusya'dan yeni açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi’nin, Rusya’ya karşı etkisiz kaldığını savunarak dünyanın güvenliğinin olmadığını söyledi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği yeniden Kiev'e taşındı. NATO, Rusya’nın Ukrayna’daki “savaş suçları” hakkında kanıt topluyor.
07.38
Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden görüntüler hakkında, “Dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı, Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin bölgelerinden gelen görüntüler hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kiev yakınlarındaki Bucha ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet verici ve insanlık adına üzücüdür. Ukrayna halkının acısını paylaşıyoruz. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi ve hesap vermelerinin sağlanması temel beklentimizdir. Türkiye, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir” denildi.
07.00 MARIUPOL'DE 80 BİN KİŞİNİN UMUDU TÜRKİYE
Bombardımanlar yüzünden yerle bir olan Mariupol kentindeki insanların tahliyesi için Kiev yönetimi umutlarını Türkiye’nin girişimine bağladı.
Bucha ziyareti sırasında Mariupol’deki durumun çok daha kötü olduğunu ifade eden Zelenski, “Rusya’nın saldırmasından bu yana insani açıdan en büyük dram aslında Mariupol’de yaşanıyor. Orada kalan insanları kurtarmak için tüm yolları deniyoruz. Özellikle Türkiye ile kurtarma operasyonu üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ankara ile temas halindeyiz. Önümüzdeki günlerde hatta belki önümüzdeki saatlerde oradaki insanlarımızı kurtarma operasyonunun detayları netleşebilir” diye konuştu. Zelenski, Mariupol’de 80 bine yakın sivilin yanı sıra şehir merkezini savunan Ukrayna ordusundan 3 ila 4 bin askeri de bölgeden canlı çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
RUSYA DA OLUMLU
Rusya’nın Mariupol kuşatmasını yöneten General Mihail Mizintsev’den de Türkiye’nin olası operasyonuna yeşil ışık yakan bir açıklama geldi. “Türkiye’nin üstlenebileceği rolden umutluyuz. Ankara’nın, Ukrayna yönetimi üzerinde otoritesini kullanarak Mariupol’deki Ukrayna askerlerinin silah bırakıp şehirden ayrılmalarını sağlayabileceğini umut ediyoruz” diyen General Mizintsev, “5 Nisan sabahı saat 06.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ederek Mariupol’de silah bırakan askerlerin (milliyetçi ‘Azov’ birlikleri de dahil) şehirden çıkmalarına izin vermeye hazırız” açıklamasını yaptı.
TAHLİYE DENİZDEN
Türkiye’nin Mariupol’e yapacağı kurtarma operasyonunun deniz yoluyla gerçekleştirileceği düşünülüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üç gün önce, Ukrayna ve Rusya’yla anlaşarak Mariupol limanına kurtarma gemileri gönderilebileceğini açıklamıştı.
TÜRKLER DE VAR
Türkiye’nin kurtarma operasyonun gerekçelerinden biri de bölgede mahsur kalan 100 Türk vatandaşının tahliyesi. Türk Deniz Kuvvetleri’nin kurtarma harekâtı gerçekleştirmek için “TCG İskenderun” nakliye gemisi bulunuyor. Ukrayna’daki askeri uzmanlar bu geminin iki korvet eşliğinde Mariupol limanına güvenlik garantileri altında gönderilebileceği üzerinde duruyor.
BAKAN AKAR: OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ
Mariupol'de 80 binden fazla insanın deniz yoluyla tahliyesi için Moskova ve Kiev yönetimlerinin anlaşması ve güvence vermesi durumunda, Türkiye’nin bu tahliyeyi hemen başlatabilecek şekilde hazır olduğu öğrenildi. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde deniz yoluyla tahliye için her türlü planlama yapıldı. Güvence verilirse, Türkiye’nin hazır tuttuğu gemilerin derhal hareket edeceği belirtildi. Tahliyede ağırlıklı sivil gemilerin kullanılması bekleniyor. Bir kaynak, “Azak Denizi’nde seyrüseferde sorun yok. Çok az dökülen mayınların da yerleri belli” dedi.
Hulusi Akar ise dün yaptığı açıklamada, “Kısa zamanda olumlu gelişmeler bekliyor, temenni ediyoruz. Başta vatandaşlarımız olmak üzere diğer ülke vatandaşlarının da emniyetle Türkiye’ye tahliyesini sağlamak için Rus ve Ukraynalı yetkililerle koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor” ifadesini kullandı.
KİLİT ŞEHİR MARİUPOL
Mariupol kenti, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ilk haftasında kuşatma altına alındı. Moskova yönetiminin ağır saldırı altında tuttuğu kente verdiği önem ise Donbas’taki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığıyla ilgili. 2014 yılında Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden sözde Donetsk Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Mariupol, Rusya’nın askeri hedeflerinde önemli bir yer tutuyor. Rusya lideri Vladimir Putin de işgalin başladığı 24 Şubat tarihindeki açıklamasında 2014 sınırlarının esas alınacağını söylemişti.
5 BİN SİVİL ÖLDÜ İDDİASI
Rusya’nın bu tutumu Mariupol’ün yerle bir olmasıyla sonuçlandı. 24 Şubat’tan önce 446 bin kişinin yaşadığı şehirde, yerel yönetimin açıklamalarına göre 5 bin civarında sivil hayatını kaybetti. Şehri savunan 20 bin kişilik Ukrayna ordusundan ise 3-4 bin civarında asker kaldı. Şehirdeki altyapı yüzde 90 oranında tahrip edilirken, çok katlı 2 bin 340 bina, 61 bin 200 Müstakil Ev, 7 hastane, 4 poliklinik, 57 okul, 7 Üniversite binası, 70 kreş, 3 doğum hastanesi ve bir tiyatro binası yerle bir edildi. 5 Nisan itibarıyla şehrinden çıkamayan 80 bin civarında sivilin sığınak ve bodrumlarda gizlenmeye devam ettiği tahmin ediliyor.
04.09
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy kendileri için yorucu geçen günün ardından gece yarısı açıklamalarda bulundu. Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin 41. Günü olduğunu hatırlatan Zelenskiy bugün BM Güvenlik Konseyi toplantısına dair yorumlarda bulunarak, “Aktif diplomatik çalışmalarımız devam etti. Rusya'nın Bucha'daki ve genel olarak işgal altındaki Ukrayna topraklarındaki savaş suçları hakkında özel bir oturum için BM Güvenlik Konseyi'ne başvurduk. BM Güvenlik Konseyi var ancak dünyanın güvenliği yok. Bu, Birleşmiş Milletler'in şu anda oluşturulduğu işlevleri sağlayamadığı anlamına geliyor. Bunun için sadece bir devlet suçlanmalı. BM'yi ve hala dahil olduğu diğer tüm uluslararası kurumları itibarsızlaştıran Rusya. Yapıcı olan her şeyi engellemeye ve yalanları yaymak ve yaptığı kötülüğü haklı çıkarmak için küresel mimariyi kullanmaya çalışıyor. Eminim dünya görüyordur. Umarım dünya bir sonuca varır. Çünkü yapmazsa, dünyada devletlerin güvenliğini garanti altına alacak tek bir çare kalacak: Silahlar. BM Güvenlik Konseyi üyelerine ve uluslararası hukuka saygı duyan diğer tüm devletlere, durumu değiştirebilecek belirli şeyler önerdik” dedi.
“Rusya'ya karşı yeni bir güçlü yaptırım paketi hazırlıyoruz”
Diplomatik girişimlerini sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, “İspanya halkına ve parlamentosuna hitap ettim. İspanya, Avrupa'da özgürlük ve demokrasinin korunması için verdiğimiz mücadeleyi destekleyen bir devlet. Bugün ayrıca Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerindeki insani durum hakkında konuştuk. Engellenen Mariupol'daki insanlara nasıl yardım edebileceğiniz ele aldık. Rus işgalcilerin Bucha ve ülkemizin diğer şehirlerinde işledikleri suçların soruşturulmasında Fransa'nın gerekli teknik ve uzman desteğini sağlayacağı da kararlaştırıldı. Halkımıza karşı yaptığı her şey için Rusya'ya karşı yeni bir güçlü yaptırım paketi hazırlıyoruz. Şimdi, özellikle Batılı liderler için çok önemli bir karar. Bu, Batı toplumlarında yaptırım kararlarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili. Dünyanın Bucha'da gördüklerinden sonra, Rusya'ya karşı yaptırımlar, işgalcilerin savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Bundan sonra Rus bankaları yine eskisi gibi çalışabileceklerse, bundan sonra Rusya'ya mal geçişi her zamanki gibi devam edecekse ve bundan sonra AB ülkeleri Rusya'ya her zamanki gibi enerji için ödeme yapacaksa bazı liderlerin siyasi kaderi her zamanki gibi olgunlaşmamış olacaktır. Herkese bu durumun gerçekten önemli olduğunu hissetmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.
03.02
Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev’e taşındı.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, geçici bir süre için faaliyetlerini Ukrayna'nın Çernivtsi kentine taşımıştı. Büyükelçilik tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız ve Ukraynalı dostlarımız, geçici bir süre için faaliyetlerimizi, tahliye çalışmalarında lojistik merkezimize dönüşen Çernivtsi kentine kaydırmıştık. Bugün itibarıyla Kiev’e, evimize döndük” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, “Yarından itibaren konsolosluk hizmetleri dahil faaliyetlerimizi Panasa Mirnoho 22 adresindeki binamızdan yürütmeye devam edeceğiz” denildi.
02.20
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Bucha kentinde işkence edilerek öldürülen sivillere dair görüntülerin Ukrayna ordusu ve istihbaratı tarafından provokasyon için çekildiğini iddia ederek, “Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır” dedi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK), Rusya'nın Ukrayna'nın Bucha kentinde sivil katliamlar gerçekleştirdiği gerekçesiyle yapılan toplantı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu. Rusya ordusu tarafından Bucha kentinde böyle bir katliam yapılmadığını savunan Lavrov, "Son günlerde Batı'nın ve Ukrayna'nın propaganda malzemesi olarak Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Bucha kentinde askeri ve güvenlik servisleri tarafından çekilen bir video ile histeri şişirilmeye çalışılıyor. Özel bir askeri operasyon yürüten Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı ‘savaş suçları’ iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır. Rusya Savunma Bakanlığı'nın brifinglerde sunduğu kanıtlar BM Daimi Temsilcisi tarafından basın toplantısı ile ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır" dedi.
"Müzakereleri bozmak için kullanılıyor"
Ukrayna ve Rus heyetleri arasında İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan uzlaşmanın bozulmasına dönük bir amacın olduğunu ima eden Lavrov, "Kesinliği imkansız olan bu provokasyonun amacı nedir? Bunun devam eden müzakereleri bozma amaçlı olduğu düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz 29 Mart'ta, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Ukrayna tarafı Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine dair yazılı bir öneri sundu. Ukrayna tarafı ilk kez blok dışı statü (NATO'ya katılmama), nükleer dışı anlaşmayı kağıt üzerinde kabul etti. Ayrıca Rusya da dahil olmak üzere muhtemel anlaşmanın tüm garantörlerinin rızası dışında, yabancı devletlerin silahlarını topraklarında konuşlandırmamayı ve topraklarında yabancı askeri personelin katılımıyla tatbikat yapmayı reddetmeye hazır olduğunu ilan etti” dedi.
“Anlaşmanın öngördüğü güvenlik garantileri, NATO'nun doğuya, özellikle Ukrayna'ya genişlemesini tamamen dışlayacak ve Avrupa kıtasında bölünmez güvenliği sağlayacak şekilde müzakere ihtiyacının farkına varılması yönünde ilerliyor” ifadelerini kullanan Lavrov, “Ukrayna tarafı, anlaşmanın ana hükümlerinin bu taslağında, bir anlaşmaya varılması halinde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerinin Kırım ve Donbass için geçerli olmayacağı tezini kendisi yazdı. Bu aynı zamanda Kiev'in bu bölgelerin durumuna ilişkin farkındalığının gerçekçiliği açısından da önemli bir ilerleme gösterdi" dedi.
"Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı"
İstanbul'da müzakere heyetlerinin vardığı uzlaşının öneminden bahseden Lavrov, "İstanbul uzlaşması uyarınca Rus tarafı, iyi niyet göstergesi olarak alanda gerilimi düşürme kararı aldı. Öncelik olarak Kiev ve Çernihiv bölgelerinde. Ordumuzun Bucha'dan ayrılmasından 3 gün sonra burada provokasyon baş gösterdi. Batı medyası Bucha şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı" dedi.Lavrov, bu durumun müzakerelerde varılan uzlaşıya karşı dikkatleri dağıtma girişimi olduğunu iddia etti.
"Böyle bir kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz"
Müzakerelerde Rusya'nın tutumunun samimi olduğunu ifade eden Lavrov, "Batı medyası Bucha şehri hakkındaki sahte bilgileri dağıtır dağıtmaz, Ukraynalı müzakereciler müzakere sürecini kesintiye uğratmaya çalıştı. Kiev'in eylemlerine öncülük edenleri, Avrupa'daki güvenlik, dünya düzeninin geleceği konusundaki sorumluluklarını gerçekleştirmeye ve uygulamada BM Şartı'nın tüm ilkelerinin yerine getirilmesini sağlamaya bir kez daha uymaya davet ediyoruz. Görünüşte değil gerçek bir ilerleme kaydedebilmemiz için, sabote etmemesi için Kiev'e açık bir baskı uygulanmasında ısrar ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Aksi takdirde Minsk Anlaşmalarının kaderini tekrar etme riskiyle karşı karşıya olunduğunu belirten Lavrov, “Ukrayna tarafının bir anlaşmanın imzalanması durumunda tüm düşmanlıkların birkaç gün içinde durdurulmasını ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'yı terk etmesini talep etmeye karar vermesi endişe verici. Bundan sonra bir referandumun parlamentoda onaylanması gerekmektedir. Olumsuz sonuç çıktığında müzakere sürecinin tekrar başlama gerekliliği yüksektir. Böyle bir kedi fare oyunu oynamak istemiyoruz" dedi
02.11
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Rus güçlerinin çekilmesinin ardından ortaya çıkan sivil katliamını değerlendirdi. Landrut, "Ukraynada Rusya tarafından işgal edilmiş bölgelerden Rus kuvvetlerinin ayrıldıktan sonraki gördüğümüz manzara gerçekten şoke edici görüntüler. Bu suçların soruşturulmasına yönelik olarak atılacak adımlarda Avrupa Birliğinin yer alacağına dair, Avrupa Komisyonunun başkanından da, Avrupa kurumlarından da açıklamalar geldi. Savaş suçlarının adalete teslim edilmesi yönünde açıklamalar geldi. dedi.
Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeleri incelemek ve çeşitli ziyaretlerle bulunmak üzere Konya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomiye dahil edilmesi projesinin kentteki uygulamasını ziyaret etti.
AVRUPA BİRLİĞİ SAVAŞ SUÇLARININ SORUŞTURULMASINDA YER ALACAK
Ziyaretin ardından Konya Ticaret Odasında açıklamalarda bulunan Meyer-Landrut, "Ukraynada Rusya tarafından işgal edilmiş bölgelerden Rus kuvvetlerinin ayrıldıktan sonraki gördüğümüz manzara gerçekten şok edici görüntüler. Bu suçların soruşturulmasına yönelik atılacak adımlarda Avrupa Birliğinin yer alacağına dair, Avrupa Komisyonunun başkanından da, Avrupa kurumlarından da açıklamalar geldi. Savaş suçlarının adalete teslim edilmesi yönünde açıklamalar geldi. dedi.
TÜRKİYENİN ÇABALARI MEMNUNİYET VERİCİ
Ukrayna ile Rus yetkililerin bir araya gelmesinde Türkiyenin rolüne değinen Meyer-Landrut şöyle dedi:"Diplomatik çözüme ulaşabilmek ve her iki tarafı bir araya getirmek için tüm çabaların sarf edilmesi gerekiyor. Türkiye tarafından sarf edilen çabalar elbette ki memnuniyet verici. Ukraynanın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir çözüme ulaşmamız büyük bir önem taşıyor.
4 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI AVRUPA ÜLKELERİNE GEÇTİ
Ukraynalı mülteciler konusunda hızlı bir şekilde adım atılmasını beklediklerini belirten Meyer-Landrut, "Son 4 buçuk haftalık süreç içerisinde 4 milyondan fazla Ukraynalı mültecinin komşu Avrupa ülkelerine gittiğini gördük. Başta Mariupol gibi kentlerdeki insani durumun çözüme kavuşturulması doğrultusunda hızlı bir şekilde adım atıldığını görmeyi bekliyoruz. ifadesini kullandı.
Suriyeli sığınmacılar için yapılan yardımlara da değinen Meyer-Landrut, "Geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa Birliği Türkiyedeki Suriyelilerin beraberinde getirdiği yükle baş edebilmesi için 3 milyar Euroluk bir yardım paketini kabul etti. Böylelikle sağlanan toplam yardım miktarı 10 milyar Euro civarına yaklaştı. Yeni kararlaştırılan desteğin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğine dair Türk makamlarıyla görüşmeler yapmaktayız. Özellikle sosyoekonomik destek açısından, bu kişilere yönelik istihdam fırsatları yaratılması anlamında. Konya ziyaretimizde de bu amaca ulaşmayı hedefleyen projeleri ziyaret ettik. diye konuştu.
01.39
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti.
Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yanan Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili destek toplamak amacıyla Avrupa Parlamentosu ve 18 ülkenin parlamentolarına hitap etti. İlk kez çevrimiçi olarak 1 Mart'ta Avrupa Parlamentosu'na hitap eden Zelesnkiy, ardından İngiltere, Polonya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İsviçre, İsrail, İtalya, Fransa, Japonya, İsveç, Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda, Avustralya, Romanya ve son olarak İspanya parlamentosuna hitap etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi, G7, NATO ve Doha Forum'unda konuşan Zelenskiy ayrıca, Grammy Ödülleri için düzenlenen törene video mesaj gönderdi.
00.43
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ittifakın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki "savaş suçlarından" sorumlu tutmak için kanıt topladığını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Julianne Smith, ittifakın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'daki "savaş suçlarından" sorumlu tutmak için kanıt topladığını belirtti. Smith, “Yapmamız gereken, Putin'i ve Moskova'daki ekibini sorumlu tutmak için ihtiyacımız olan bilgileri toplamak ve bunu birden fazla yoldan yapabilirsiniz" dedi.
“Bucha'dan gelen bu korkunç görüntülere tekrar baktım”
ABD'nin, Rus güçlerinin Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasına nasıl yardımcı olacağı sorusuna yanıt veren Smith, "Her şeyden önce, yapmak istediğimiz gerçeği ortaya çıkardığımızdan emin olmak. Gerçeği ortaya çıkarmak ve sahada neler olup bittiğini tam olarak anlamak için elimizden geleni yapmaktır. Mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamalıyız. Artık Ukrayna vatandaşlarının ilk elden hesaplarına güveniyoruz. Bazı uluslararası kuruluşların, STK'ların da bilgi toplamaya başladığını görüyoruz. Bir anlatı oluşturuyoruz, neler olup bittiğine dair bir fikir oluşturmaya çalışıyoruz. Bucha'dan gelen bu korkunç görüntülere tekrar baktım, ama muhtemelen başka yerlerde de var" ifadelerini kullandı.
"Bucha'da neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken”
Bucha'da ve Rusya tarafından iddia edilen savaş suçlarının işlendiği diğer şehirlerde “neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken” olduğu konusunda uyaran Smith, "Bucha'da neler olduğunu kesin olarak söylemek için çok erken olmasına rağmen, Putin'i sorumlu tutmak için ihtiyaç duyduğumuz kanıtları bir araya getirebileceğimizden oldukça eminiz" dedi.
00.25
ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaparak, “Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor” dedi.
BM Güvenlik Konseyi’nde Rusya'nın Ukrayna'da sivil ölümlere yol açtığı yönündeki iddialara karşı gerçekleşen oturumda konuşan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın BM İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısı yaptı. Thomas-Greenfield, “Rusya, amacı insan haklarına saygıyı geliştirmek olan bir organda yetkili bir konuma sahip olmamalıdır. Bu sadece ikiyüzlülük değil, aynı zamanda tehlikelidir" dedi.
Moldova ve Romanya'dan yeni döndüğünü ifade eden Thomas-Greenfield, “Rusya'nın amansız savaşının neden olduğu mülteci krizini kendi gözlerimle gördüm” dedi.
Bucha’daki sivil ölümlere değinen Thomas-Greenfield, “Hepimiz korkunç fotoğrafları gördük. Sokaklarda yatan cansız bedenleri, elleri arkadan bağlı görünüşe göre infaz edildi” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy’nin BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı hitabında Rus güçlerinin insanları kaçırdıklarını söylediğini hatırlatan Thomas-Greenfield, "Başkan Zelenskiy, Bucha'dan gelen görüntüleri görmeden önce, bölgedeki diğer kişilerle birlikte çocukların kaçırıldığını bildiriyordu. Bugün bunu söylediğini duyduk. Ayrıca belediye başkanları, doktorlar, dini liderler, gazeteciler ve Rusya'nın saldırganlığına meydan okumaya cüret eden herkes de kaçırılıyor” dedi.
Mariupol Belediye Meclisi tarafından Rusya'nın insanları kendi ülkelerine yerleştirmek için sözde “filtreleme kampları” aracılığıyla yönlendirdiğine dair güvenilir raporlar olduğunu ifade eden Thomas-Greenfield, “Bu sözde 'filtreleme kamplarının' neyi hatırlattığını söylememe gerek yok. Ürpertici” dedi.
Thomas-Greenfield, “Rusya'nın insan haklarına ne kadar az saygı gösterdiğini her gün daha fazla görüyoruz. Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi'nde yer alması Konseyin güvenilirliğini zedeliyor. Tüm BM'yi baltalıyor ve bu tamamen yanlış" dedi.