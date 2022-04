Dünyanın gözü kritik kent Mariupol’de! Tahliyede Türkiye formülü 80 bin kişinin umudu oldu...

“Rusya'ya karşı yeni bir güçlü yaptırım paketi hazırlıyoruz”

Diplomatik girişimlerini sürdürdüğünden bahseden Zelenskiy, “İspanya halkına ve parlamentosuna hitap ettim. İspanya, Avrupa'da özgürlük ve demokrasinin korunması için verdiğimiz mücadeleyi destekleyen bir devlet. Bugün ayrıca Fransa Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerindeki insani durum hakkında konuştuk. Engellenen Mariupol'daki insanlara nasıl yardım edebileceğiniz ele aldık. Rus işgalcilerin Bucha ve ülkemizin diğer şehirlerinde işledikleri suçların soruşturulmasında Fransa'nın gerekli teknik ve uzman desteğini sağlayacağı da kararlaştırıldı. Halkımıza karşı yaptığı her şey için Rusya'ya karşı yeni bir güçlü yaptırım paketi hazırlıyoruz. Şimdi, özellikle Batılı liderler için çok önemli bir karar. Bu, Batı toplumlarında yaptırım kararlarının nasıl değerlendirileceği ile ilgili. Dünyanın Bucha'da gördüklerinden sonra, Rusya'ya karşı yaptırımlar, işgalcilerin savaş suçlarının ağırlığı ile orantılı olmalıdır. Bundan sonra Rus bankaları yine eskisi gibi çalışabileceklerse, bundan sonra Rusya'ya mal geçişi her zamanki gibi devam edecekse ve bundan sonra AB ülkeleri Rusya'ya her zamanki gibi enerji için ödeme yapacaksa bazı liderlerin siyasi kaderi her zamanki gibi olgunlaşmamış olacaktır. Herkese bu durumun gerçekten önemli olduğunu hissetmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.