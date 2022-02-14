Dünyanın enleri belli oldu! İşte listedeki çarpıcı Türkiye detayları...

En yüksek dağ yolu - Marsimik La, Hindistan

Şili'deki Aucanquilcha Maden Yolu, bilinen en yüksek yol olsa da günümüzde kullanılmıyor. Halen kullanımda olan Hindistan'daki Marsimik La yolu ise 5582 metre yüksekliğe sahip ve aktif olarak kullanılıyor.