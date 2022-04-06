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    EkonomiDünyanın en zenginleri belli oldu! Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...
    HaberlerEkonomi Haberleri Dünyanın en zenginleri belli oldu! Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...
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    Dünyanın en zenginleri belli oldu! Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Forbes, her yıl düzenli olarak yayımladığı Milyarderler Listesi'ni güncelledi. Piyasalardan alınan verileri kapsayan bu liste, dünyada milyarderlerin sayısını ve en zengin isimleri ortaya koydu. 329 milyarder listeden çıkarken, 236 yeni milyarder geldi. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi. Milyarderler listesinde dikkat çeken isimler de bulunuyor. İşte detaylar...

    • 06 Nisan 2022 - 18:06 • Son Güncelleme:
    • 06 Nisan 2022 - 18:06 • Son Güncelleme:
    1Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi. Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı. Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti. İşte dünyanın en zengin milyarderleri...

    215- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR

    15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR

    Facebook (ABD)

    314- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR

    14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR

    Perakende ve Moda (Fransa)

    413- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR

    13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR

    Telekom (Meksika)

    512- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR

    12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR

    Medya (ABD)

    611- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR

    11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR

    Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)

    710- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR

    10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR

    Çeşitli sektörler (Hindistan)

    89- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR

    9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR

    Microsoft (ABD)

    98- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR

    8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR

    Teknoloji (ABD)

    107- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR

    7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR

    Teknoloji, Google (ABD)

    116- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR

    6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR

    Teknoloji, Google (ABD)

    125- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR

    5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR

    Finans ve yatırım (ABD)

    134- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR

    4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR

    Microsoft (ABD)

    143- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR

    3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR

    Perakende ve Moda (Fransa)

    152- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR

    2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR

    Amazon (ABD)

    161- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR

    1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR

    Teknoloji, Tesla (ABD)

    17FORBESUN YENİ MİLYARDER LİSTESİNDEKİ EN DİKKAT ÇEKEN O İSİMLER...

    FORBES'UN YENİ MİLYARDER LİSTESİNDEKİ EN DİKKAT ÇEKEN O İSİMLER...

    Melanie Perkins

    Yaş: 34

    Serveti: 6.5 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Yazılım

    18Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Melinda French Gates

    Yaş: 57

    Serveti: 6.2 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Microsoft

    19Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Tope Awotona

    Yaş: 40

    Serveti: 1.4 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Yazılım

    20Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Nikil Viswanathan

    Yaş: 34

    Serveti: 2.4 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Blokzincir Teknolojisi

    21Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Josh Kushner

    Yaş: 36

    Serveti: 2 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Girişim sermayesi

    22Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Rihanna

    Yaş: 34

    Serveti: 1.7 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Müzik ve kozmetik

    23Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Peter Jackson

    Yaş: 60

    Serveti: 1.5 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Filmler ve dijital efektler

    24Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Devin Finzer

    Yaş: 31

    Serveti: 2.2 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Online pazarlama

    25Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Tang Xiao'ou

    Yaş: 54

    Serveti 5.7 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Yazılım

    26Dünyanın en zenginleri belli oldu Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...

    Falguni Nayar

    Yaş: 59

    Serveti: 4.5 milyar dolar

    Servetinin kaynağı: Perakende

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