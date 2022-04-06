Dünyanın en zenginleri belli oldu! Forbes duyurdu, o isimler de milyarderler listesine eklendi...
Forbes, her yıl düzenli olarak yayımladığı Milyarderler Listesi'ni güncelledi. Piyasalardan alınan verileri kapsayan bu liste, dünyada milyarderlerin sayısını ve en zengin isimleri ortaya koydu. 329 milyarder listeden çıkarken, 236 yeni milyarder geldi. Liste, son 12 ayda milyarderlerin sayısının azaldığını gösterdi. Milyarderler listesinde dikkat çeken isimler de bulunuyor. İşte detaylar...
Dünyanın en önemli ekonomi yayınlarından Forbes, 36. kez dünyanın en zenginleri listesini yayınladı. 329 milyarder listeden çıktı, 236 yeni milyarder geldi. Bumble'dan Whitney Wolfe Herd ve Peloton'dan John Foley Bu yıl 'milyarder' unvanını kaybetti. Yeni milyarderler arasında Rihanna, Peter Jackson ve Josh Kushner da yer aldı. Öte yandan en fazla milyardere sahip ülke 735 milyarder ile ABD oldu. ABD’yi Çin ve Rusya izledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle 34 Rus milyarder, milyarderlik unvanını kaybetti. İşte dünyanın en zengin milyarderleri...
15- MARK ZUCKERBERG: 67,3 MİLYAR DOLAR
Facebook (ABD)
14- FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS: 74,8 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (Fransa)
13- CARLOS SLIM HELU: 81,2 MİLYAR DOLAR
Telekom (Meksika)
12- MICHAEL BLOOMBERG: 82 MİLYAR DOLAR
Medya (ABD)
11- GAUTAM ADANİ: 90 MİLYAR DOLAR
Altyapı ve diğer sektörler (Hindistan)
10- MUKESH AMBANİ: 90,7 MİLYAR DOLAR
Çeşitli sektörler (Hindistan)
9- STEVE BALLMER: 91,4 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
8- LARRY ELLISON: 106 MİLYAR DOLAR
Teknoloji (ABD)
7- SERGEY BRIN: 107 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Google (ABD)
6- LARRY PAGE: 111 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Google (ABD)
5- WARREN BUFFETT: 118 MİLYAR DOLAR
Finans ve yatırım (ABD)
4- BILL GATES: 129 MİLYAR DOLAR
Microsoft (ABD)
3- BERNARD ARNAULT: 158 MİLYAR DOLAR
Perakende ve Moda (Fransa)
2- JEFF BEZOS: 171 MİLYAR DOLAR
Amazon (ABD)
1- ELON MUSK: 219 MİLYAR DOLAR
Teknoloji, Tesla (ABD)
FORBES'UN YENİ MİLYARDER LİSTESİNDEKİ EN DİKKAT ÇEKEN O İSİMLER...
Melanie Perkins
Yaş: 34
Serveti: 6.5 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Yazılım
Melinda French Gates
Yaş: 57
Serveti: 6.2 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Microsoft
Tope Awotona
Yaş: 40
Serveti: 1.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Yazılım
Nikil Viswanathan
Yaş: 34
Serveti: 2.4 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Blokzincir Teknolojisi
Josh Kushner
Yaş: 36
Serveti: 2 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Girişim sermayesi
Rihanna
Yaş: 34
Serveti: 1.7 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Müzik ve kozmetik
Peter Jackson
Yaş: 60
Serveti: 1.5 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Filmler ve dijital efektler
Devin Finzer
Yaş: 31
Serveti: 2.2 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Online pazarlama
Tang Xiao'ou
Yaş: 54
Serveti 5.7 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Yazılım
Falguni Nayar
Yaş: 59
Serveti: 4.5 milyar dolar
Servetinin kaynağı: Perakende