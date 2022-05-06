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    EkonomiDünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...
    HaberlerEkonomi Haberleri Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...
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    Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...

    Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır.

    • 06 Mayıs 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
    • 06 Mayıs 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
    1Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...

    İşte 2022 yılında GDP’ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...

    220- İzlanda

    20- İzlanda

    48 bin 70 dolar

    319- Almanya

    19- Almanya

    48 bin 189 dolar

    418- Avustralya

    18- Avustralya

    48 bin 806 dolar

    517- İsveç

    17- İsveç

    49 bin 678 dolar

    616- Bahreyn

    16- Bahreyn

    50 bin 302 dolar

    715- Hollanda

    15- Hollanda

    50 bin 846 dolar

    814- Suudi Arabistan

    14- Suudi Arabistan

    54 bin 78 dolar

    913- Amerika Birleşik Devletleri

    13- Amerika Birleşik Devletleri

    57 bin 293 dolar

    1012- Japonya

    12- Japonya

    58 bin 94 dolar dolar

    1111- İsviçre

    11- İsviçre

    59 bin 375 dolar

    1210- San Marino

    10- San Marino

    64 bin 443 dolar

    139- Birleşik Arap Emirlikleri

    9- Birleşik Arap Emirlikleri

    67 bin 696 dolar

    148- Norveç

    8- Norveç

    69 bin 296 dolar

    157- İrlanda

    7- İrlanda

    69 bin 374 dolar

    166- Kuveyt

    6- Kuveyt

    71 bin 263 dolar

    175- Brunei

    5- Brunei

    79 bin 710 dolar

    184- Singapur

    4- Singapur

    87 bin 82 dolar

    193- Makao

    3- Makao

    96 bin 147 dolar

    202- Lüksemburg

    2- Lüksemburg

    101 bin 936 dolar

    211- Katar

    1- Katar

    129 bin 726 dolar

    22Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...

    Türkiye’de ise IMF Mart 2022 verilerine göre kişi başına düşen gelir 9 bin 864 dolar.

    23Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...

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