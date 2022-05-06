Dünyanın en zengin ülkeleri belli oldu! 2022 yılı rakamları açıklandı işte en zengin 20 ülke...
Dünyanın en zengin ülkeleri bir çok kritere göre belirleniyor. Yayınlanan listede ise 2022 verilerini paylaşan ülkeler arasında GDP(Gayri safi yurt içi hasıla) rakamları baz alınmıştır.
• 06 Mayıs 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
• 06 Mayıs 2022 - 12:20 • Son Güncelleme:
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İşte 2022 yılında GDP’ye göre dünyanın en zengin 20 ülkesi...
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20- İzlanda
48 bin 70 dolar
3
19- Almanya
48 bin 189 dolar
4
18- Avustralya
48 bin 806 dolar
5
17- İsveç
49 bin 678 dolar
6
16- Bahreyn
50 bin 302 dolar
7
15- Hollanda
50 bin 846 dolar
8
14- Suudi Arabistan
54 bin 78 dolar
9
13- Amerika Birleşik Devletleri
57 bin 293 dolar
10
12- Japonya
58 bin 94 dolar dolar
11
11- İsviçre
59 bin 375 dolar
12
10- San Marino
64 bin 443 dolar
13
9- Birleşik Arap Emirlikleri
67 bin 696 dolar
14
8- Norveç
69 bin 296 dolar
15
7- İrlanda
69 bin 374 dolar
16
6- Kuveyt
71 bin 263 dolar
17
5- Brunei
79 bin 710 dolar
18
4- Singapur
87 bin 82 dolar
19
3- Makao
96 bin 147 dolar
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2- Lüksemburg
101 bin 936 dolar
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1- Katar
129 bin 726 dolar
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Türkiye’de ise IMF Mart 2022 verilerine göre kişi başına düşen gelir 9 bin 864 dolar.
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