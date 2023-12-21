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Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı!

Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında gösterilen kara lahana çorbası ile ilgili haberlerin basında çıkmasının ardından kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, köylü kadınlar gelen aşırı talepleri fırsata çevirdi. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

TRABZON (İHA)
• 21 Aralık 2023 - 10:54 • Son Güncelleme:
TRABZON (İHA)
• 21 Aralık 2023 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

TasteAtlas tarafından 2023 dünyanın en kötü 100 yemeği geçtiğimiz günlerde açıklandı. Gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas, küresel mutfaklardan çeşitli yemekleri değerlendirerek dünyanın en kötü 100 yemeğini seçti.

2Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezlerinden olan Kara Lahana Çorbası da en kötü 100 yemeğin arasında 7. sırayı aldı.

3Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında seçilmesi Karadeniz Bölgesi'nde tepkiler arttı.

4Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, pazarda bağı düne kadar 5 liradan satılan karalahanaya da talep arttı.

5Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.

6Karalahana gündem oldu satışlar arttı

"Karalahana gündem oldu satışlar arttı"

Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde kurulan pazarda kara lahana satan İslam Seyis, kara lahana çorbasının mutfakların vazgeçilmez lezzeti olduğunu vurgularak, "Bizim için daha iyi oldu. Karalahana gündem oldu satışlar arttı.

7Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Bunun lezzeti kime göre neye göre. Çorbası ve sarma bizim mutfağımızın vazgeçilmezidir. Yoğun bir tepki oldu. Şuanda bağı 10 liradan satılıyor.

8Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Sarmalık, yemeklik her şeyi olur. Havalar soğuk olduğu zaman kara lahanaya talep oluyordu ama bu olayda olunca daha çok talep olmaya başladı. Satışlar arttı" ifadelerini kullandı.

9Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

20 yıldır bahçesinde yetiştirdiği kara lahanaları pazara gelerek satan Asiye Bıyıklı, kara lahananın meşhur olduğunu dile getirerek, "Karadeniz Bölgesi'nin yemeği kara lahana çorbasıdır.

10Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Kendi emeğimiz bunu tarlamızda yetiştiriyoruz. Lahana çorbasına pazarda çalıştığımız için hasret kalıyoruz. Kara lahanayı çok alıyorlar" şeklinde konuştu.

11Bu aralar satışları güzel

"Bu aralar satışları güzel"

Pazarcılık yapan Gülten Terzi de "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.

12Bağı önceden 5 liraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı

"Bağı önceden 5 liraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı"

Nadire İleli ise kara lahananın dünyada en iyi yemek olduğunu kaydederek, "Sağlıklıdır. Kara lahanayı yememiş ayakta durabilir misin. Karadeniz'in lahanası meşhurdur.

13Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Bağı önceden 5 liraraya gidiyordu ama şimdilerde 10 liradan satılmaya başladı. Talep artmaya başladı. Daha çok satılıyor. Pazarda en çok lahana aranıyor" diye konuştu.

14Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Öte yandan Trabzon'un en işlek noktalarından Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen bir etkinlikte dağıtılan kara lahana çorbasını tadan Ruhşen Uçkun, "Kara lahana çorbası bize çocukluğumuzu hatırlatıyor. Bu bizim vazgeçemeyeceğimiz bir yemek.

15Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Aspirin yerine geçiyor. Onların değerlendirme bizi bağlamaz. Bunun tadını bilmeyen o şekilde değerlendirebilirler" derken, Kahramanmaraş'dan Trabzon'a gezmeye gelen Kadir Çiçekci ise "Karalahana çorbası çok güzel. Çok beğendim. Gerçekten vitamin deposu diyebilirim" şeklinde konuştu.

16Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı

Hatice Şahin ise kara lahana çorbasının en kötü yemekler arasında gösterilmesine tepkili olduğunu belirterek "Ustası yapamadığı için bu şekilde sıralanmıştır. Benim yöresel yemekler üzerine sertifikam var. Kara lahanamızın birkaç çeşidi vardır. Ne şekil yaptılar bilmiyoruz ama lezzetli yapmamışlardır. Bu duruma tepkiliyiz" diye konuştu.