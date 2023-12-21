Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı!

"Bu aralar satışları güzel"

Pazarcılık yapan Gülten Terzi de "Bu lahana her yerde olmaz. En harika yemektir. Et ile yarışır. Biz kara lahananın arkasındayız. Bu aralar satışları güzel. Kara lahanayı diğer memleketlerin insanı bilmez. Bize göre çok harika bir yemektir. Bunu gelip çanta çanta alıyorlar" ifadelerini kullandı.