Dünyanın en kötü yemekleri listesine girmişti fiyatı 2 katına çıktı!
Dünyaca ünlü TasteAtlas tarafından 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' arasında gösterilen kara lahana çorbası ile ilgili haberlerin basında çıkmasının ardından kara lahana çorbasını tanıtmak ve sahip çıkmak adına birçok şehirde etkinlik düzenlenirken, köylü kadınlar gelen aşırı talepleri fırsata çevirdi. Pazarda bağı çıkan haberlere kadar 5 liradan satılan kara lahananın fiyatı satışların da artması ile 2 katına çıkarak 10 liradan satılmaya başlandı.
TRABZON (İHA)
• 21 Aralık 2023 - 10:54 • Son Güncelleme:
TRABZON (İHA)
• 21 Aralık 2023 - 10:54 • Son Güncelleme: