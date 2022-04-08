Dünyanın en kötü ve en güzel kokuları belli oldu! Listede sofraların vazgeçilmezi de var

Koku, tıpkı Süskind'in en popüler romanında işlendiği gibi yalnızca sıradan bir duyu değil. Örneğin hiç düşündünüz mü insanların neden farklı parfümlerden hoşlandığını? Ya da bir kokunun neden sizi yıllar öncesine götürdüğünü? Peki kokuların bu gücü nereden geliyor? Dünyada en çok hangi kokular seviliyor ya da sevilmiyor? Kültürel geçmişimiz koku tercihimizi ne derece etkiliyor? Bu soruların yanıtlarını arayan uzmanlar çarpıcı sonuçlarla karşılaştı.