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    YaşamDünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Türkiye'den 1 kent listeye damgasını vurdu...
    HaberlerYaşam Haberleri Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Türkiye'den 1 kent listeye damgasını vurdu...
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    Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Türkiye'den 1 kent listeye damgasını vurdu...

    Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu. Uçak bileti arama motoru Flight Network, binden fazla gezi yazarı, acenta ve gezi bloğuna danışarak oluşturduğu dünyanın en güzel şehirleri listesini açıkladı.

    • 28 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
    • 28 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
    1Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu Türkiyeden 1 kent listeye damgasını vurdu...

    En güzel şehirler listesinde Türkiye'den de 1 kent yer alıyor. İşte gezginlere göre dünyanın en güzel 50 şehri...

    250- ATİNA

    50- ATİNA

    YUNANİSTAN

    349- BEIJING

    49- BEIJING

    ÇİN

    448- JAIPUR

    48- JAIPUR

    HİNDİSTAN

    547- BERGEN

    47- BERGEN

    NORVEÇ

    646- MARAKEŞ

    46- MARAKEŞ

    FAS

    745- DUBLİN

    45- DUBLİN

    İRLANDA

    844- CARTAGENA

    44- CARTAGENA

    KOLOMBİYA

    943- BANGKOK

    43- BANGKOK

    TAYLAND

    1042- SAN SEBASTİAN

    42- SAN SEBASTİAN

    İSPANYA

    1141- DUBROVNİK

    41- DUBROVNİK

    HIRVATİSTAN

    1240- SEUL

    40- SEUL

    GÜNEY KORE

    1339- SAN MİGUEL DE ALLENDE

    39- SAN MİGUEL DE ALLENDE

    MEKSİKA

    1438- QUEENSTOWN

    38- QUEENSTOWN

    YENİ ZELANDA

    1537- HANOİ

    37- HANOİ

    VİETNAM

    1636- BERLİN

    36- BERLİN

    ALMANYA

    1735- ST. PETERSBURG

    35- ST. PETERSBURG

    RUSYA

    1834- CUSCO

    34- CUSCO

    PERU

    1933- ZÜRİH

    33- ZÜRİH

    İSVİÇRE

    2032- QUİTO

    32- QUİTO

    EKVADOR

    2131- EDİNBURGH

    31- EDİNBURGH

    İSKOÇYA

    2229- DUBAİ

    29- DUBAİ

    BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

    2328- HAVANA

    28- HAVANA

    KÜBA

    2427- MADRİD

    27- MADRİD

    İSPANYA

    2526- BRUGGE

    26- BRUGGE

    BELÇİKA

    2625- CHİCAGO

    25- CHİCAGO

    ABD

    2724- HONG KONG

    24- HONG KONG

    2823- QUEBEC

    23- QUEBEC

    KANADA

    2922- SAN DİEGO

    22- SAN DİEGO

    ABD

    3021- TORONTO

    21- TORONTO

    KANADA

    3120- BUENOS AİRES

    20- BUENOS AİRES

    ARJANTİN

    3219- VİYANA

    19- VİYANA

    AVUSTURYA

    3318- TOKYO

    18- TOKYO

    JAPONYA

    3417- İSTANBUL

    17- İSTANBUL

    TÜRKİYE

    3516- BUDAPEŞTE

    16- BUDAPEŞTE

    MACARİSTAN

    3615- RİO DE JANEİRO

    15- RİO DE JANEİRO

    BREZİLYA

    3714- PRAG

    14- PRAG

    ÇEKYA

    3813- AMSTERDAM

    13- AMSTERDAM

    HOLLANDA

    3912- LİZBON

    12- LİZBON

    PORTEKİZ

    4011- SİNGAPUR

    11- SİNGAPUR

    SİNGAPUR

    4110- ROMA

    10- ROMA

    İTALYA

    429- SİDNEY

    9- SİDNEY

    AVUSTRALYA

    438- SAN FRANCİSCO

    8- SAN FRANCİSCO

    ABD

    447- CAPE TOWN

    7- CAPE TOWN

    GÜNEY AFRİKA

    456- BARCELONA

    6- BARCELONA

    İSPANYA

    465- VANCOUVER

    5- VANCOUVER

    KANADA

    474- VENEDİK

    4- VENEDİK

    İTALYA

    483- LONDRA

    3- LONDRA

    İNGİLTERE

    492- NEW YORK

    2- NEW YORK

    ABD

    501- PARİS

    1- PARİS

    FRANSA

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