Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu! Türkiye'den 1 kent listeye damgasını vurdu...
Dünyanın en güzel 50 şehri belli oldu. Uçak bileti arama motoru Flight Network, binden fazla gezi yazarı, acenta ve gezi bloğuna danışarak oluşturduğu dünyanın en güzel şehirleri listesini açıkladı.
• 28 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
• 28 Nisan 2022 - 15:53 • Son Güncelleme:
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En güzel şehirler listesinde Türkiye'den de 1 kent yer alıyor. İşte gezginlere göre dünyanın en güzel 50 şehri...
2
50- ATİNA
YUNANİSTAN
3
49- BEIJING
ÇİN
4
48- JAIPUR
HİNDİSTAN
5
47- BERGEN
NORVEÇ
6
46- MARAKEŞ
FAS
7
45- DUBLİN
İRLANDA
8
44- CARTAGENA
KOLOMBİYA
9
43- BANGKOK
TAYLAND
10
42- SAN SEBASTİAN
İSPANYA
11
41- DUBROVNİK
HIRVATİSTAN
12
40- SEUL
GÜNEY KORE
13
39- SAN MİGUEL DE ALLENDE
MEKSİKA
14
38- QUEENSTOWN
YENİ ZELANDA
15
37- HANOİ
VİETNAM
16
36- BERLİN
ALMANYA
17
35- ST. PETERSBURG
RUSYA
18
34- CUSCO
PERU
19
33- ZÜRİH
İSVİÇRE
20
32- QUİTO
EKVADOR
21
31- EDİNBURGH
İSKOÇYA
22
29- DUBAİ
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
23
28- HAVANA
KÜBA
24
27- MADRİD
İSPANYA
25
26- BRUGGE
BELÇİKA
26
25- CHİCAGO
ABD
27
24- HONG KONG
28
23- QUEBEC
KANADA
29
22- SAN DİEGO
ABD
30
21- TORONTO
KANADA
31
20- BUENOS AİRES
ARJANTİN
32
19- VİYANA
AVUSTURYA
33
18- TOKYO
JAPONYA
34
17- İSTANBUL
TÜRKİYE
35
16- BUDAPEŞTE
MACARİSTAN
36
15- RİO DE JANEİRO
BREZİLYA
37
14- PRAG
ÇEKYA
38
13- AMSTERDAM
HOLLANDA
39
12- LİZBON
PORTEKİZ
40
11- SİNGAPUR
SİNGAPUR
41
10- ROMA
İTALYA
42
9- SİDNEY
AVUSTRALYA
43
8- SAN FRANCİSCO
ABD
44
7- CAPE TOWN
GÜNEY AFRİKA
45
6- BARCELONA
İSPANYA
46
5- VANCOUVER
KANADA
47
4- VENEDİK
İTALYA
48
3- LONDRA
İNGİLTERE
49
2- NEW YORK
ABD
50
1- PARİS
FRANSA