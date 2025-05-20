Dünyadaki türlerin üçte biri Türkiye'de! Diyarbakır'da yeni bir tür keşfedildi

"DÜNYADAKİ YAKLAŞIK 170 TERS LALE TÜRÜNDEN 56'SI TÜRKİYE'DE"
Ters laleyi fotoğraflayan Yalçın, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana kelebeklere ve çiçeklere ilgisinin olduğunu, 13 yıldır da Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde onlarca endemik kelebek ve bitki türünü kayda aldığını söyledi.
Geçen yıl kayıt altına aldığı ve "Çermik lalesi" ismini verdiği ters lalenin de Türkiye'nin 53'üncü türü olarak literatüre girdiğini anımsatan Yalçın, "Sürekli doğa yürüyüşlerine katılıyorum. Bu yürüyüşlerde çiçeklerin ve kelebeklerin fotoğrafını çekiyorum. Sonra bunları uzmanlarına sorarak tanımlamaya, türleri hakkında fikir edinmeye çalışıyorum." dedi.