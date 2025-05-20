Dünyadaki türlerin üçte biri Türkiye'de! Diyarbakır'da yeni bir tür keşfedildi

Son yıllarda özellikle ters laleleri fotoğraflamaya başladığını anlatan Yalçın, Bosman Dağı'ndaki doğa yürüyüşünde de bir ters lalenin ilgisini çektiğini belirtti.



Yalçın, bunun diğerlerinden daha farklı olduğunu gözlemlediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Hemen fotoğrafladım, uzman biyolog Veysel Sonay hocama sordum ve kendisi de Hazar Dağı'nda bunu fotoğrafladığını söyledi. Bunun üzerine araştırmaya başladık. Her iki dağda arazi taraması yaptık. Bitkiden örnekler aldık. Bunun yeni bir tür olduğu anlaşıldı. Geçen hafta uluslararası akademik dergide yayımlandı."