Dünyada ikinci, Avrupa'da birinci! Sadece onu görmek için Bitlis'e geliyorlar

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Yaklaşık 2 bin 250 rakıma sahip olan Nemrut Kalderası dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. İçinde sıcak ve soğuk göller, buhar bacaları, kuş cenneti ve ayılar gibi birçok doğal zenginliği barındıran kaldera, doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktalarından biri haline geldi.