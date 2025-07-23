Dünyada ikinci, Avrupa'da birinci! Sadece onu görmek için Bitlis'e geliyorlar
Sıradan bir doğa harikası değil! Avrupa'da eşi benzeri yok. Dünya listelerinde ise; ikinci sırada yer alıyor. Bitlis'in göz bebeği hem yurt içinden hem de yurt dışından ziyaretçileri ağırlıyor.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Kalderası, eşsiz güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) dahilinde "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, seyrine tatmin olmayan manzarasıyla yılın her döneminde doğaseverleri cezbediyor. Eşsiz doğası, berrak suyu ve çevresindeki volkanik yapısıyla dikkat çeken Nemrut, yüksekten çekilen karelerle bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Yaklaşık 2 bin 250 rakıma sahip olan Nemrut Kalderası dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. İçinde sıcak ve soğuk göller, buhar bacaları, kuş cenneti ve ayılar gibi birçok doğal zenginliği barındıran kaldera, doğa tutkunlarının ve fotoğrafçıların uğrak noktalarından biri haline geldi.
Büyük ve küçük göllerin yanı sıra doğal güzelliğiyle bilinen kaldera, gökyüzünden bakıldığında adeta doğanın büyüleyici bir sanat eseri gibi görünüyor. Ayrıca güneş ışığının su yüzeyine yansımasıyla gölün muhteşem maviliği, volkanik kayalıklar ve dağların görkemi eşsiz bir doğa harikası oluşturdu.Dron ile kaydedilen görüntülerde; kalderanın yemyeşil doğası, mavi gölleri ve sarp kayalıklarla çevrili manzarası göz kamaştırıyor.Kalderayı ziyaret eden vatandaşlar, bölgenin doğal güzelliğine hayran kaldıklarını ifade ediyor.