Dünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor! Karantinada halk isyan etti yağma başladı...
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgının başlangıç noktası olan ve 0 vaka politikasını ısrarla sürdüren Çin'den dikkat çeken görüntüler geldi. Görüntülerde karantina altındaki kentteki gıda depolarının yağmalanma anları saniye saniye yer aldı.
Koronavirüs salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor.
Sıfır vaka politikasından vaz geçmeyen Çin, milyonlarca vatandaşını karantinada tutmaya devam ediyor.
O kentlerden birisi olan Şangay'da tedarik sıkıntısı yağmalama olaylarının yaşanmasına neden oldu.
Yetkililer bölge sakinlerine temel ihtiyaçlarının verildiğini belirtirken gelen görüntüler gerçeğin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.
Sky News'ta yer alan habere göre, kentte bir depo yüzlerce kişi tarafından yağmalandı.
Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerde güvenlik güçlerinin kalabalığı durdurumadığı görülüyor.
SON 24 SAATTE 26 BİNDEN FAZLA VAKA
Ancak alınan tüm önlemlere rağmen sadece Şangay'da son 24 saatte 26 bin Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.
Kente 160 bin hasta kapasiteli 100'den fazla hastane inşa edilmiş durumda. Sert önlemler kapsamında pozitif vakalar burada tedavi altına alınırken Çin, bu politikadan geri adım atılmayacağının sinyallerini vermeye devam ediyor.
'FELAKETE NEDEN OLUR'
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua Pazar günü yayınladığı haberde söz konusu politikanın gevşetilmesinin bir felakete neden olacağı iddiasına yer verdi.
2 BİN ASKER GÖNDERİLDİ
Ülkenin dört bir yanından iki bin asker ve 38 bin sağlık çalışanı takviye olarak Şanghay'a gönderildi.
Şangay, nüfus yoğunluğu açısından kapanmaya gidilen en büyük şehir oldu. Kent Çin'in ticari başkenti ve bazı hesaplamalara göre aynı zamanda ülkenin en büyük şehri.
HER VAKA HASTANEYE GÖNDERİLİYOR
Sıfır Covid stratejisine bağlı kalan son ülkelerden biri olan Çin, sıkı karantinalar ve tüm vakaları sağlık tesislere göndererek her enfeksiyonu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Ancak bu yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor.
Şanghay sağlık komisyonu başkanı Wu Jinglei bu hafta, kentin salgın öncesine göre yüzde 50 daha fazla ambulansa sahip olmasına rağmen, tıbbi yardım taleplerinin tamamını karşılayamadığını söyledi.