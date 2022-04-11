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DünyaDünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor! Karantinada halk isyan etti yağma başladı...
HaberlerDünya Haberleri Dünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor! Karantinada halk isyan etti yağma başladı...
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Dünya Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor! Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgının başlangıç noktası olan ve 0 vaka politikasını ısrarla sürdüren Çin'den dikkat çeken görüntüler geldi. Görüntülerde karantina altındaki kentteki gıda depolarının yağmalanma anları saniye saniye yer aldı.

• 11 Nisan 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
• 11 Nisan 2022 - 11:56 • Son Güncelleme:
1Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Koronavirüs salgının ilk görüldüğü ülke olan Çin'den gelen görüntüleri konuşuyor.

2Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Sıfır vaka politikasından vaz geçmeyen Çin, milyonlarca vatandaşını karantinada tutmaya devam ediyor.

3Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

O kentlerden birisi olan Şangay'da tedarik sıkıntısı yağmalama olaylarının yaşanmasına neden oldu.

4Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Yetkililer bölge sakinlerine temel ihtiyaçlarının verildiğini belirtirken gelen görüntüler gerçeğin çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.

5Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Sky News'ta yer alan habere göre, kentte bir depo yüzlerce kişi tarafından yağmalandı.

6Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntülerde güvenlik güçlerinin kalabalığı durdurumadığı görülüyor.

7SON 24 SAATTE 26 BİNDEN FAZLA VAKA

SON 24 SAATTE 26 BİNDEN FAZLA VAKA

Ancak alınan tüm önlemlere rağmen sadece Şangay'da son 24 saatte 26 bin Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

8Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Kente 160 bin hasta kapasiteli 100'den fazla hastane inşa edilmiş durumda. Sert önlemler kapsamında pozitif vakalar burada tedavi altına alınırken Çin, bu politikadan geri adım atılmayacağının sinyallerini vermeye devam ediyor.

9FELAKETE NEDEN OLUR

'FELAKETE NEDEN OLUR'

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua Pazar günü yayınladığı haberde söz konusu politikanın gevşetilmesinin bir felakete neden olacağı iddiasına yer verdi.

102 BİN ASKER GÖNDERİLDİ

2 BİN ASKER GÖNDERİLDİ

Ülkenin dört bir yanından iki bin asker ve 38 bin sağlık çalışanı takviye olarak Şanghay'a gönderildi.

11Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Şangay, nüfus yoğunluğu açısından kapanmaya gidilen en büyük şehir oldu. Kent Çin'in ticari başkenti ve bazı hesaplamalara göre aynı zamanda ülkenin en büyük şehri.

12HER VAKA HASTANEYE GÖNDERİLİYOR

HER VAKA HASTANEYE GÖNDERİLİYOR

Sıfır Covid stratejisine bağlı kalan son ülkelerden biri olan Çin, sıkı karantinalar ve tüm vakaları sağlık tesislere göndererek her enfeksiyonu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

13Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Ancak bu yüksek oranda bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle ülkenin sağlık sistemine büyük bir yük getiriyor.

14Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Şanghay sağlık komisyonu başkanı Wu Jinglei bu hafta, kentin salgın öncesine göre yüzde 50 daha fazla ambulansa sahip olmasına rağmen, tıbbi yardım taleplerinin tamamını karşılayamadığını söyledi.

15Dünya Çinden gelen görüntüleri konuşuyor Karantinada halk isyan etti yağma başladı...

Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Çin'de 10.000 kişiye yalnızca 2,9 pratisyen hekim düşüyor.

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