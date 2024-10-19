Dubai çikolatası çılgınlığı! Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu
Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Sosyal medya aracılığı ile duyulan ürün ülkemizde de rağbet gördü. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de çikolatayı satan bir pastanenin önünde metrelerde kuyruk oluştu. Yüksek fiyatına rağmen tadını merak eden vatandaş soluğu pastanelerde alıyor. Ancak pek çok yerde farklı fiyattan satılan üründe orijinalini bulmak çok zor. Peki vatandaş satın alırken neye dikkat etmeli? İşte detaylar...
• 19 Ekim 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
• 19 Ekim 2024 - 10:26 • Son Güncelleme: