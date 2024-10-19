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GündemDubai çikolatası çılgınlığı! Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu
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Dubai çikolatası çılgınlığı! Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Sosyal medya aracılığı ile duyulan ürün ülkemizde de rağbet gördü. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de çikolatayı satan bir pastanenin önünde metrelerde kuyruk oluştu. Yüksek fiyatına rağmen tadını merak eden vatandaş soluğu pastanelerde alıyor. Ancak pek çok yerde farklı fiyattan satılan üründe orijinalini bulmak çok zor. Peki vatandaş satın alırken neye dikkat etmeli? İşte detaylar...

• 19 Ekim 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
• 19 Ekim 2024 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Dubai çikolatası çılgınlığı Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu

200 gramı piyasada 450 TL’den satılıyor, 50 dolara satılan da var ve almak için metrelerce uzun kuyruklar oluşuyor. Perakende marketler de artık bu ürünü reyonlarına getirmek istiyor.

2Dubai çikolatası çılgınlığı Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu

Piyasada ise Dubai çikolatasının orijinalini bulmak çok zor. Tatlı üreticileri bu ürünü üretmeye başladı. Ürünler arasında fiyat farkı da bir hayli fazla. Peki tüketiciler bu ürünü satın alırken neye dikkat etmeli?

3ÇİKOLATANIN İÇERİĞİNDE NE VAR

ÇİKOLATANIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

İstanbul Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Bahattin Buğdaycı, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıkladı. Buğdaycı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Dubai çikolatasının üretimi, benzersiz bir lezzet sunmak için dikkatle seçilmiş malzemelerin kullanımı ve özenli bir yapım süreci gerektiriyor. Çikolatanın yapımı çıtır kadayıf, Antep fıstığı/fıstık ezmesi, tahin ezmesi gibi kaliteli malzemelerin çikolata kaplaması içerisine doldurulmasıyla gerçekleşiyor.

4PASTANEYE GÖRE FİYAT FARKI NEDEN KAYNAKLI

PASTANEYE GÖRE FİYAT FARKI NEDEN KAYNAKLI?

Piyasada fiyat farkının ise bazı nedenleri şunlar: Malzeme kalitesi: Orijinal Dubai çikolatasında kullanılan fıstık, tahin ezmesi ve diğer bileşenler yüksek kalite standartlarına göre seçilir. Yerel üreticilerin kullandığı malzemeler ise daha düşük maliyetli ve daha yaygın olabilir, bu da lezzet ve doku farkına yol açar.

5Dubai çikolatası çılgınlığı Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu

Üretim süreci ve işçilik: Bu çikolatalar el yapımı teknikler ve titiz bir üretim süreciyle hazırlanır, bu da maliyeti artırır. Yerli üreticiler seri üretim yöntemleri kullanarak benzer lezzetler sunabilir ancak bu ürünler orijinalinin sunduğu özenli işçilik ve kaliteyi her zaman yansıtmaz.

6Dubai çikolatası çılgınlığı Neredeyse yok satıyor, metrelerce kuyruk oluşturdu

Serbest piyasa koşulları: Piyasada çikolatanın üretimi ve satışı serbest olduğu için farklı üreticiler çeşitli fiyat politikaları benimseyebiliyor. Bu durum, fiyat rekabetini artırırken aynı zamanda kalite ve lezzet standartlarını da çeşitlendiriyor. Serbest piyasa koşulları nedeniyle, lüks segmentten daha uygun fiyatlı alternatiflere kadar geniş bir yelpazede ürünler sunuluyor.

Sonuç olarak, serbest piyasa dinamikleri, kullanılan malzeme kalitesi ve üretim yöntemleri gibi etkenlerle birleştiğinde, Dubai çikolatası gibi lüks ürünlerin fiyat farklarını doğrudan etkiliyor ve tüketicilere farklı kalite seviyelerinde seçenekler sunuyor.

7ÜRÜN ETİKETİNE DİKKAT EDİN’

'ÜRÜN ETİKETİNE DİKKAT EDİN’

Dubai çikolatası gibi lüks ve popüler bir ürünün gerçek lezzetini bulmak bazen zor olabilir. Tüketiciler malzeme kalitesi, lezzet ve doku farkı, güvenilir satış noktaları, sosyal medya ve müşteri yorumlarına dikkat etmelidir.

Kaliteli Dubai çikolatasında kullanılan malzemeler özenle seçilmiş olmalıdır. Antep fıstığı, kadayıf ve tahin gibi dolgu malzemelerinin doğal, taze ve yüksek standartlara uygun olması önemlidir. Ürün etiketinde bu bileşenlerin detaylı olarak belirtilmesi, ürünün kalitesi hakkında fikir verebilir.

8‘LEZZETİNDE YAPAYLIK HİSSEDİLMEMELİ’

‘LEZZETİNDE YAPAYLIK HİSSEDİLMEMELİ’

Kaliteli bir ürün, her ısırıkta zengin ve yoğun bir tat sunar. Çikolatanın içeriğindeki malzemelerin uyumu ve katmanlı yapısı dikkat çeker, lezzetinde herhangi bir yapaylık veya eksiklik hissedilmemelidir.

‘GÜVENİLİR YERLERDEN ALIN’

Dubai çikolatasını bilinen ve güvenilir çikolata ve tatlı üreticileri veya pastanelerden temin etmek önemlidir. Bu şekilde, düşük kaliteli taklit ürünlerden kaçınılabilir ve güvenilir kaynaklardan alışveriş yaparak daha iyi bir deneyim sağlanabilir.

9‘SOSYAL MEDYA VE MÜŞTERİ YORUMLARINA BAKIN’

‘SOSYAL MEDYA VE MÜŞTERİ YORUMLARINA BAKIN’

Ürünün kalitesi ve tüketici deneyimleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için sosyal medya paylaşımları ve müşteri yorumlarını incelemek faydalı olabilir. Ancak, ürünün popülerliği nedeniyle yanıltıcı yorumlar da bulunabileceğini unutmamak gerekir.

Sonuç olarak, tüketicilerin hem malzeme kalitesine dikkat etmesi hem de güvenilir üretici ve pastanelerden alışveriş yapmayı tercih etmesi, Dubai çikolatasını deneyimlerken en iyi sonuçları elde etmelerini sağlayacaktır.

10BAZI KULLANICILAR BEKLENEN KALİTEYİ BULAMADIĞINI SÖYLÜYOR’

'BAZI KULLANICILAR BEKLENEN KALİTEYİ BULAMADIĞINI SÖYLÜYOR’

Şu ana kadar odamıza Dubai çikolatasıyla ilgili doğrudan olumsuz bir geri bildirim gelmedi. Ancak, sosyal medyada ve tüketici yorumlarında, bazı tüketicilerin beklenen kaliteyi bulamadıklarına dair duyumlar mevcut. Özellikle popülerliğinin artmasıyla birlikte, düşük kaliteli taklitlerin piyasaya sürüldüğünü görmek mümkün. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için orijinalliği kanıtlanmış ürünleri tercih etmek ve güvenilir satıcılardan alışveriş yapmak önem taşıyor. Odamıza bağlı çikolata tatlı üreticileri ve pastanelerimiz Dubai çikolatasını kendileri üretmektedir.”