Dubai çikolatası çılgınlığı bitmiyor, uğruna metrelerce kuyruğa giriliyor! Uzman isim uyardı: Faydasından çok zararı var

DUBAİ ÇİKOLATASININ ANTİOKSİDAN KAYNAĞI OLDUĞU DOĞRU MU?

Dubai çikolatasının faydaları için antioksidan kaynağı olduğu ve önemli mineraller içerdiği söyleniyor. Bu doğru mu?“Dubai çikolatası içeriği dolayısıyla, antioksidanlar ve magnezyum açısından faydalı olabilir” söyleyen Asya Naz Al, şöyle devam etti:“Özellikle fıstık, E vitamini, magnezyum ve bakır gibi mineraller barındırır. Antioksidanlar, hücre hasarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, fıstıklar sağlıklı yağlar içerir, bu da kalp sağlığına katkı sağlayabilir. Ama sürekli tüketime dikkat edilmeli, çünkü kalorisi çok yüksek. Bu bileşenleri gün içerisinde ayrı ayrı tüketmek daha doğru…”