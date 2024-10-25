Dubai çikolatası çılgınlığı bitmiyor, uğruna metrelerce kuyruğa giriliyor! Uzman isim uyardı: Faydasından çok zararı var
Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Sosyal medya aracılığı ile duyulan ürün ülkemizde de büyük rağbet görüyor. Bu yeni tadı denemek için dükkanların önünde kuyruk oluşturanlar ve ufak bir tablete 50 dolar verenler var. Peki bu çikolatanın sağlığa faydaları ve zararları neler? Çok çabuk küflenecek bir ürün mü? Satın alırken ya da evde yaparken nelere dikkat etmeli?
• 25 Ekim 2024 - 12:07 • Son Güncelleme:
• 25 Ekim 2024 - 12:07 • Son Güncelleme: