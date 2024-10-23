Dubai çikolatası çılgınlığı baklavaya da sıçradı! Gaziantep'ten önce Edirne'de üretildi, kilosu 800 TL
Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya hızla yayılmaya başladı. Sosyal medya aracılığı ile duyulan ürün ülkemizde de rağbet gördü. Edirne'de 28 yıllık baklavacı Halil İbrahim Özer, ülkemizde son günlerde gündem olan ve insanların tadına bakmak için kuyruk beklediği Dubai çikolatasını yorumlayarak 'Dubai baklavasını' müşterilerin beğenisine sunuldu.
• 23 Ekim 2024 - 15:28 • Son Güncelleme:
• 23 Ekim 2024 - 15:28 • Son Güncelleme: