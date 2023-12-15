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GündemDualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler! SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık
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Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler! SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

Cuma mesajları, Cuma gününü kutlamak, sevdiklerine iyi dilekler iletmenin bir aracı olarak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanlara, cuma gününün faziletini, önemi hatırlatmak için hayırlı duaları etmek için biz de Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları derledik. Twitter, Facebook, Pinterest, BİP, Telegram, Instagram için paylaşmalık 15 Aralık 2023 en güzel, resimli, yeni, kısa, farklı ve anlam yüklü cuma mesajları…

• 15 Aralık 2023 - 09:21 • Son Güncelleme:
• 15 Aralık 2023 - 09:21 • Son Güncelleme:
1Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

Cuma namazı camilerde birlik içinde kılınırken, yakınlarını Kur'an ve hadislerde faziletine denilen namaz Cuma namazına çağırmak onların hayır dualarını almak için Cuma mesajları aramaları her Cuma gibi bugün de arttı. Mübarek sıfatı taşıyan, haftanın kıymetli gününde, sosyal medya platformları ve SMS ile cuma tebrik mesajları göndermek isteyenler için en güzel, farklı, yeni resimli cuma mesajları haberi…

2YENİ FARKLI CUMA MESAJLARI

YENİ FARKLI CUMA MESAJLARI

"Cuma günü duaların kabul, kalplerin huzur bulsun. Rabbim, hepimizi affetsin ve hayırlı dualarımızı kabul eylesin. Hayırlı cumalar!"

"Rabbim, bugün dualarımızı kabul buyursun, bizi mağfiretiyle kuşatsın. Cumamız mübarek olsun, hayırlı dualarla dolu bir gün geçirmemizi nasip eylesin."

3Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Rabbim, bugün dualarımızı daha samimi, kalplerimizi daha temiz kıl. Hayırlı cumalar, dualarınız kabul olsun."

"Cuma günü, duaların en çok kabul olduğu gündür. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, bizi doğru yoldan ayırmasın. Hayırlı cumalar!"

"Rabbim, bu mübarek cuma gününde dualarımızı kabul buyur. Bizlere sağlık, huzur ve bereket ihsan eyle. Hayırlı cumalar dilerim."

4Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Cuma günü, dualarla yoğrulmuş bir gündür. Rabbim, dualarımızı, tövbelerimizi kabul buyursun. Hayırlı cumalar."

"Allah'ım, bugün Cuma günü, dualarımızı kabul buyur, kalplerimizi nurundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim."

5Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Rabbim, bu mübarek cuma gününde dualarımızı kabul buyur, bizi affet ve rahmetine mazhar kıl. Hayırlı cumalar."

"Cuma günü, duaların en yüce makama ulaştığı gündür. Rabbim, dualarımızı kabul etsin, bizi hidayetinde sabit kılsın. Hayırlı cumalar!"

6HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

"Hayırlı Cumalar! Rabbim, dualarınızı kabul etsin, yollarınızı aydınlatsın. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle."

"Bugün dualarınızın, gönlünüzden geçenlerin kabul olduğu bir Cuma olsun. Hayırlı Cumalar!"

7Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Rabbim, bugünümüzü hayırlı, dualarımızı makbul eylesin. Cuma'nız mübarek olsun!"

"Hayırlı Cumalar! Dualarınızın geri çevrilmediği, kalplerinizin huzurla dolduğu bir gün geçirmeniz dileğiyle."

8Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Cuma günü duaların, sevdiklerinizle geçirdiğiniz anıların, huzurun bereketiyle dolu olsun. Hayırlı Cumalar!"

"Rabbim, bugün Cuma, dualarımızı kabul eyle, yolumuzu aydınlat. Hayırlı Cumalar!"

9Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Cuma'nın gelişi, huzurun, bereketin habercisidir. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!"

"Dualarınızın, gönül güzelliklerinizin kabul olduğu bir Cuma dilerim. Hayırlı Cumalar!"

10Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Hayırlı Cumalar! Rabbim, yollarınızı aydınlatan, dualarınızı kabul eden bir gün nasip etsin."

"Cuma'nın bereketi üzerinize olsun. Rabbim, yollarınızı açık etsin, dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı Cumalar!"

11Dualı, ayetli, sözlü, uzun kısa ve resimli Cuma mesajları yeni sözler SMS, Facebook, X ve Instagram için birbirinden farklı Cuma mesajları 15 Aralık

"Cuma gününün bereketi üzerimize olsun. Rabbim, dualarımızı reddetme, günahlarımızı affet. Dualarımızın kabul olduğu bir Cuma dilerim."