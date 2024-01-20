DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede? Dragon uzay aracı canlı izle
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. 19 Ocak’ta Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Uzay yolculuğunu Dragon kapsülünü SpaceX üzerinden takip edebiliyor. Peki Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şu an nerede? Crew Dragon uzay aracı nasıl izlenir? İşte Dragon Kapsülü canlı takip ekranı...
• 20 Ocak 2024 - 17:30 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 17:30 • Son Güncelleme: