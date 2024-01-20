DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede? Dragon uzay aracı canlı izle

Dragon kapsülü canlı takip ekranı ile izleniyor. Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon Kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerledi. Crew Dragon uzay aracı istasyona kenetlendi. Ax-3 misyonu uzay yolculuğu SpaceX üzerinden canlı da takip edilebiliyor. Peki Dragon kapsülü şu an nerede, nasıl izlenir? Dragon kapsülü canlı takip ekranı