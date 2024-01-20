Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemDRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede? Dragon uzay aracı canlı izle
HaberlerGündem Haberleri DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede? Dragon uzay aracı canlı izle
ABONE OL

DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede? Dragon uzay aracı canlı izle

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. 19 Ocak’ta Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Uzay yolculuğunu Dragon kapsülünü SpaceX üzerinden takip edebiliyor. Peki Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığı Dragon kapsülü şu an nerede? Crew Dragon uzay aracı nasıl izlenir? İşte Dragon Kapsülü canlı takip ekranı...

• 20 Ocak 2024 - 17:30 • Son Güncelleme:
• 20 Ocak 2024 - 17:30 • Son Güncelleme:
1DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede Dragon uzay aracı canlı izle

Dragon kapsülü canlı takip ekranı ile izleniyor. Alper Gezeravcı'yı taşıyan Dragon Kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru ilerledi. Crew Dragon uzay aracı istasyona kenetlendi. Ax-3 misyonu uzay yolculuğu SpaceX üzerinden canlı da takip edilebiliyor. Peki Dragon kapsülü şu an nerede, nasıl izlenir? Dragon kapsülü canlı takip ekranı

2DRAGÜN KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI

DRAGÜN KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI

Dragon kapsülünün konumu Türkiye Uzay Ajansı (TUA) YouTube kanalı ve SpaceX resmi sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

3DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede Dragon uzay aracı canlı izle

DRAGON KAPSÜLÜ TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4EXPEDITION 70 EKİBİ KARŞILAYACAK

EXPEDITION 70 EKİBİ KARŞILAYACAK

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu AX-3 misyonunun içinde bulunduğu Dragon uzay aracının kapsülü 19 Ocak TSİ 00.49'ta Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Tarihi uzay yolculuğu 36 saatte tamamlanacak. Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme bugün (20 Ocak 2024 Cumartesi) saat 13.15'te gerçekleşecek.

5DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede Dragon uzay aracı canlı izle

Halen UUİ’de bulunan 7 kişilik Expedition 70 ekibi tarafından karşılanacak astronotlar, istasyonda geçirecekleri 14 günlük sürede çok farklı bir deneyim yaşayacak.

6GÜNE 06.00DA BAŞLANIYOR

GÜNE 06.00'DA BAŞLANIYOR

Ciddi bir disiplinin hâkim olduğu ortamda Greenwich saatiyle 06.00’da güne başlayan astronotlar, kahvaltı ettikten sonra Dünya’daki misyon kontrol merkeziyle iletişime geçerek günlük programlarını ve görevlerini ele alıyor.

7DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede Dragon uzay aracı canlı izle

Gün içinde kontrol merkeziyle periyodik olarak iletişimlerini sürdürüyor, uyku saatleri olan 22.00’ye kadar sorumlu oldukları deneyleri yapıyor, akşam yemeği yiyorlar.

8DRAGON KAPSÜLÜ CANLI TAKİP EKRANI| Uzay istasyonu canlı yayın nasıl izlenir, Dragon uzay aracı şu an nerede Dragon uzay aracı canlı izle