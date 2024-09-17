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GündemDondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı
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Dondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Lapa lapa kar yağışları yakın. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini açıklayan Meteoroloji birçok şehri sağanak yağışa karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

• 17 Eylül 2024 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 19:02 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını belirterek, "Yağışla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, çarşamba gününden itibaren yurt genelinde hafta sonuna kadar yağışların etkili olacağını belirterek, "Yağışla birlikte hava sıcaklığının birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

4Dondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin DHA'ya açıklama yaptı. Macit, yarın Karadeniz Bölgesi, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış beklediklerini söyledi.

5Dondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Macit, "Yağışlar perşembe günü de Karadeniz'de, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ve Marmara'nın doğusunda, bunun yanında da Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde devam ediyor. Haftanın son günü de Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekliyoruz.

6Dondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı

Bu yağışların perşembe günü için Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunda, bunun yanında da Artvin, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarmak isterim. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında. Önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak yağışla birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

73 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Macit, 3 büyükşehirdeki hava durumuna ilişkin de "İstanbul'da çarşamba günü ve cuma günü il genelinde, perşembe günü de doğusunda yağış bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 25-26 dereceler civarında olacak. Ankara'da da çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Perşembe ve cuma yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklığı da yine 26-27 derece civarında olacak. İzmir'de yağış beklemiyoruz, parçalı bulutlu bir hava var. Hava sıcaklığı da 29-30 derece civarında olacak" ifadelerini kullandı.

8MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 19°C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 12°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 29°CAz bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Toroslar kesimi, yarın öğle saatlerinden itibaren Toroslar kesimi ile Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 22°C, 30°CParçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 14°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 25°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 26°CParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

YOZGAT 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzeydoğusu, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°CParçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 19°C, 31°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 31°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 19°C, 32°CAz bulutlu ve açık