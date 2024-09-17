Dondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı
Lapa lapa kar yağışları yakın. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini açıklayan Meteoroloji birçok şehri sağanak yağışa karşı uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar Mevkisi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kütahya, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
• 17 Eylül 2024 - 19:02 • Son Güncelleme:
• 17 Eylül 2024 - 19:02 • Son Güncelleme: