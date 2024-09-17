Dondurucu soğuklar geliyor sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji 27 ili sağanak yağışlara karşı uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzeydoğusu, yarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 8°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KARS 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MALATYA 16°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu



VAN 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı