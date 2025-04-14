Doğu Karadeniz'in 3 ili emekli şehri olmaya aday! 'Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi'

Açıklanan verilerde 455 bin 922 kişi nüfusu olan Giresun'da 109 bin 993 kişi aktif olarak sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 120 bin 12 oldu. 169 bin 280 nüfuslu Artvin'de ise aktif sigortalı sayısı 42 bin 636 olurken pasif sigortalı 42 bin 490 oldu. Rize'de de 346 bin 977 nüfustan aktif sigortalı olan sayısı 94 bin 582 olurken pasif sigortalı sayısı 91 bin 902 oldu.