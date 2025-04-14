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GündemDoğu Karadeniz'in 3 ili emekli şehri olmaya aday! 'Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi'
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Doğu Karadeniz'in 3 ili emekli şehri olmaya aday! 'Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi'

Doğu Karadeniz'in 3 ili Giresun, Rize ve Artvin emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Büyük şehirlerin kargaşasından sıkılan emekliler ata topraklarına dönerek hayatlarının son dönemlerini memleketlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Gurbette çalıştıktan sonra emeklilik hayatını geçirmek üzere Rize'ye döndüğünü dile getiren Rizeli Sultan Süleyman Turan isimli vatandaş, 'Emekli olunca hayallerim vardı, emekli olsam arıcılık, hobi bahçesi yapacaktım fakat zaman ayıramadım. Hemen çocuklar çağırdı, torun baktık. Emekliliği memlekette geçirecektik fakat hayal ettiğimiz gibi olmadı' dedi.

İHA
• 14 Nisan 2025 - 11:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Nisan 2025 - 11:16 • Son Güncelleme:
1Doğu Karadenizin 3 ili emekli şehri olmaya aday Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2024 yılına ait aktif sigortalı çalışan ve pasif sigortalıların yani emekliliklerin sayılarını açıkladı. Açıklanan bu verilere göre emeklisinin çalışanın daha fazla olduğu illerin ilk 10 il arasında Giresun ilk sıralarda yer alırken, Artvin ve Rize de emekli sayısı çalışan sayısına yaklaştığı gözleniyor.

2Doğu Karadenizin 3 ili emekli şehri olmaya aday Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi

Açıklanan verilerde 455 bin 922 kişi nüfusu olan Giresun'da 109 bin 993 kişi aktif olarak sigortalı çalışırken, pasif sigortalı sayısı ise 120 bin 12 oldu. 169 bin 280 nüfuslu Artvin'de ise aktif sigortalı sayısı 42 bin 636 olurken pasif sigortalı 42 bin 490 oldu. Rize'de de 346 bin 977 nüfustan aktif sigortalı olan sayısı 94 bin 582 olurken pasif sigortalı sayısı 91 bin 902 oldu.

3Doğu Karadenizin 3 ili emekli şehri olmaya aday Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi

Artvin'de yaşayan emeklilerden Emin Genç ise "Yazları köye gidiyorum, kışın merkezde yaşıyorum. Artvin'de tarım sanayi olmadığı için insanlar genelde emekliliği tercih etmişler. Atam dedem burada yaşamış bende burada kalmayı düşündüm" ifadelerini kullandı.

4Doğu Karadenizin 3 ili emekli şehri olmaya aday Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi

Necat Akbulut da Artvin'e hasret kalmanın zor olacağını dile getirerek "21 yıldır emekliyim, Artvin'de yaşıyorum. Nere gidersen git Artvin'de doğmuş büyümüş insan başka bir memlekette yaşaması mümkün değil. Burada dost arkadaşla geçinebiliyoruz. Büyük şehirde en samimi arkadaşın birle sana çay içirmez. Ama burası öyle değil" şeklinde konuştu.

5Doğu Karadenizin 3 ili emekli şehri olmaya aday Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi

Gurbette çalıştıktan sonra emeklilik hayatını geçirmek üzere Rize'ye döndüğünü dile getiren Rizeli Sultan Süleyman Turan isimli vatandaş ise "Dışarıda çalıştık hep, dışarının emeklisini buraya getirdik. Rize'de çok emekli yok bizler dışarıda çalışıp geldik hep. Emekli olunca hayallerim vardı, emekli olsam arıcılık, hobi bahçesi yapacaktım fakat zaman ayıramadım.

6Doğu Karadenizin 3 ili emekli şehri olmaya aday Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi

Hemen çocuklar çağırdı, torun baktık. Emekliliği memlekette geçirecektik fakat hayal ettiğimiz gibi olmadı. Çocuklardan sonra torunları bakmakla devam ediyor hayat" dedi.