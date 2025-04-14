Doğu Karadeniz'in 3 ili emekli şehri olmaya aday! 'Emekli olunca arıcılık yapacaktım çocuklar gel torun bak dedi'
Doğu Karadeniz'in 3 ili Giresun, Rize ve Artvin emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Büyük şehirlerin kargaşasından sıkılan emekliler ata topraklarına dönerek hayatlarının son dönemlerini memleketlerinde geçirmeyi tercih ediyor. Gurbette çalıştıktan sonra emeklilik hayatını geçirmek üzere Rize'ye döndüğünü dile getiren Rizeli Sultan Süleyman Turan isimli vatandaş, 'Emekli olunca hayallerim vardı, emekli olsam arıcılık, hobi bahçesi yapacaktım fakat zaman ayıramadım. Hemen çocuklar çağırdı, torun baktık. Emekliliği memlekette geçirecektik fakat hayal ettiğimiz gibi olmadı' dedi.
İHA
• 14 Nisan 2025 - 11:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 14 Nisan 2025 - 11:16 • Son Güncelleme: