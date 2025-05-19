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GündemDiyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu! Sebebi sonradan açıklandı
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Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu! Sebebi sonradan açıklandı

Diyarbakır'da evlenen çift, düğünlerinde ilginç bir görüntüye imza attı. Alışılmışın dışında tatlı olarak pasta yerine kadayıf kesen çift ilgi odağı oldu. Düğünü sonunda açıklama yapan damadın babası, gelin ve damadın pasta yerine neden kadayıf tatlısı kestiğini açıkladı. Gelin ile damadın tatlıyı kestikleri görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Üzeri cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikram etti.

AA
• 19 Mayıs 2025 - 10:12 • Son Güncelleme:
AA
• 19 Mayıs 2025 - 10:12 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Sude Bucak ve Furkan Altunhan çifti, merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen düğün töreninde mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.

2Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Nikah merasiminde çiftin şahitliğini, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve 10 iş adamı yaptı.

3Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Vali Zorluoğlu, çifte mutluluklar dileyerek, "Yüce Allah, hem sizler hem aileleriniz hem de milletimiz için hayırlı evlatlar nasip etsin." dedi.

4Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Evlilik cüzdanını genç çifte veren AK Parti Milletvekili Ensarioğlu da gençlere mutluluklar diledi. Nikahın ardından salona alışılagelmiş düğün pastası yerine 21 kattan oluşan kentin geleneksel, tescilli tatlısı burma kadayıf getirildi.

5Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Üzeri cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikram etti. Damadın babası Murat Altunhan, gazetecilere, kentte burma kadayıf üretimi yapan bir firmanın sahibi olduğunu söyledi.

6Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Ailesinin beş kuşaktır kadayıf üretimini yaptığını belirten Altunhan, oğlunun bu mutlu günü için pasta yerine Diyarbakır'ın burma kadayıfını hazırladığını anlattı.

7Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu Sebebi sonradan açıklandı

Altunhan, "Büyük oğlumu evlendirdiğimde de yine kadayıf hazırlamıştım. Diyarbakır'ın plakasını baz alarak 21 kat kadayıf hazırladık. Böylelikle hem misafirlerimizin ağzını tatlandırdık hem de burma kadayıfımızı tanıttık. Konuklara da sürpriz oldu." dedi.Daha sonra kadayıf davetlilere ikram edildi.