Diyarbakırlı gelin ile damat düğünde kestikleri tatlıyla olay oldu! Sebebi sonradan açıklandı
Diyarbakır'da evlenen çift, düğünlerinde ilginç bir görüntüye imza attı. Alışılmışın dışında tatlı olarak pasta yerine kadayıf kesen çift ilgi odağı oldu. Düğünü sonunda açıklama yapan damadın babası, gelin ve damadın pasta yerine neden kadayıf tatlısı kestiğini açıkladı. Gelin ile damadın tatlıyı kestikleri görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Üzeri cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikram etti.
AA
• 19 Mayıs 2025 - 10:12 • Son Güncelleme:
AA
• 19 Mayıs 2025 - 10:12 • Son Güncelleme: