Diyarbakırlı 3 çocuk annesi Azize Dinç engel tanımadı, üniversite hayaline 50 yaşında kavuştu

Üniversite sınavına hazırlanırken genel kültür ve Türkçede çok zorlanmadım, beni kurtaran da onlardı. Telefonlarda artık sesli programlar var. Notları öyle çalışıyorum, arkadaşlar da gönderiyor veya gönüllü sesli okuyan öğrencilerimiz oluyor. Rahatım, bir zorluk yaşamıyorum. Yardımcı olan öğrenci arkadaşlarımıza ve hocalarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sınıfımda şu an 2 tane daha görme engelli arkadaşım var. Okumanın, eğitimin yaşı yok. Kendi çabam ve mücadelemle gençlere örnek olmak istiyorum.