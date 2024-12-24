Diyarbakırlı 3 çocuk annesi Azize Dinç engel tanımadı, üniversite hayaline 50 yaşında kavuştu
Diyarbakır'da doğuştan görme bozukluğu olan ve 8 yaşında görme yetisini kaybeden 3 çocuk annesi Azize Dinç (50), çevresindekilerin de yardımıyla hayali olan Dicle Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’ne kazandı. Bu sene 2’nci sınıf öğrencisi olan Dinç, “Arkadaşlarım ‘Çok çabacı, mücadelecisin, tekrar dene’ dediler. 3 aylık çalışma sürecinde girdiğim sınavda Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünü kazandım. Okula kendim, bastonumla geliyorum, zorlandığım yerde de yolda arkadaşlardan yardım istiyorum” dedi.
DHA
• 24 Aralık 2024 - 13:08 • Son Güncelleme:
DHA
• 24 Aralık 2024 - 13:08 • Son Güncelleme: